توزیع بیش از ۲۷۰ تن مرغ منجمد در کردستان برای تنظیم بازار

به گزارش خبرنگار مهر، فهری ظهر سه شنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان اعلام کرد: ادارهکل پشتیبانی امور دام استان کردستان از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۷۲ تن مرغ منجمد را با قیمت مصوب از طریق شبکههای توزیع در سطح استان عرضه کرده است.
وی افزود: این اقدام با هدف تنظیم بازار و پاسخ به نیاز مصرفکنندگان انجام گرفته و همچنان ادامه دارد.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان با اشاره به روند توزیع مرغ منجمد گفت: هماکنون این محصول با نرخ مصوب هر کیلوگرم ۸۹ هزار تومان در فروشگاههای منتخب در دسترس شهروندان قرار دارد.
به گفته وی، ذخایر کافی برای تأمین بازار موجود است و مردم نگرانی بابت کمبود یا افزایش قیمت نداشته باشند.
فهری خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین سیاستهای اداره کل پشتیبانی امور دام استان، ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمت در بازار است و از این رو علاوه بر عرضه مرغ منجمد، نهادههای دامی نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است.
فهری با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان بخش دام و طیور از اولویتهای این ادارهکل است، افزود: طی ماههای اخیر ۳۵ هزار و ۸۴۵ تن نهاده دامی به صورت نقدی و مدتدار بین دامداران و مرغداران استان توزیع شده است و این اقدام، نقش مهمی در کاهش هزینههای تولید و تداوم فعالیت واحدهای دامپروری و مرغداری ایفا کرده است.
مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان تأکید کرد: استمرار عرضه مرغ منجمد با قیمت مصوب، هم به نفع تولیدکنندگان و هم به سود مصرفکنندگان است و از یک سو تولیدکنندگان با دریافت نهادههای مورد نیاز خود میتوانند چرخه تولید را پایدار نگه دارند و از سوی دیگر، مصرفکنندگان نیز مرغ با نرخ مناسب و ثابت دریافت میکنند.
وی یادآور شد: برای دسترسی آسان مردم به این محصول، توزیع مرغ منجمد در فروشگاههای منتخب سطح استان انجام میشود و شهروندان میتوانند با مراجعه به این مراکز نیاز خود را تأمین کنند.
فهری در پایان گفت: ادارهکل پشتیبانی امور دام کردستان همچنان با اجرای سیاستهای حمایتی، تأمین نهادههای دامی و توزیع مرغ منجمد با نرخ مصوب، بر ایجاد ثبات در بازار و حمایت از اقشار مختلف جامعه به ویژه خانوارها تأکید دارد.
