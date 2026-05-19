فهری: هیچ کمبودی در تأمین مرغ منجمد در کردستان نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امید فهری با اعلام این خبر به خبرنگاران با اشاره به تداوم عرضه مرغ منجمد در سطح استان اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و حمایت از سبد خانوار، توزیع گسترده مرغ منجمد در سراسر استان آغاز شده و این روند بدون هیچ محدودیتی ادامه دارد.

وی افزود: شهروندان می‌توانند برای تهیه مرغ منجمد به روستا بازارها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز عرضه منتخب مراجعه کنند و هیچ مشکلی در تأمین نیاز بازار وجود ندارد.

فهری با اشاره به نقش تعاونی‌ها در توزیع کالاهای اساسی تصریح کرد: تعاونی‌های مصرف ادارات نیز می‌توانند برای تأمین مرغ منجمد مورد نیاز کارکنان خود به این اداره کل مراجعه و سهمیه دریافت کنند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان ادامه داد: از تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای صنفی دارای شرایط استاندارد نگهداری درخواست می‌شود برای دریافت سهمیه و مشارکت در شبکه توزیع به این اداره کل مراجعه کنند تا پوشش عرضه در سراسر استان، حتی مناطق دورافتاده، تقویت شود.

وی در پایان تأکید کرد: خوشبختانه هیچ‌گونه کمبودی در تأمین و توزیع وجود ندارد و این روند تا زمان ثبات کامل بازار و اطمینان از کنترل قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.