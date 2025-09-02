  1. استانها
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

نقش تعاونی‌ها در توسعه گلستان؛ ۳۹۳ تعاونی فعال با ۷۳ هزار عضو

گرگان-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به اهمیت تعاون در قانون اساسی و فرهنگ بومی استان، از فعالیت ۳۹۳ تعاونی با عضویت بیش از ۷۳ هزار نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو ظهر سه شنبه با تأکید بر جایگاه محوری تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران گفت: تعاون، ریشه در آموزه‌های دینی و فرهنگ غنی ایرانی دارد و مشارکت‌های مردمی از عوامل اصلی شکل‌گیری انقلاب اسلامی بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بومی و فرهنگی استان افزود: فرهنگ همدلی و مشارکت در گلستان زمینه‌ساز شکل‌گیری تعاونی‌های موفق در حوزه‌های مختلف شده است.

هلاکو با اعلام آمار تعاونی‌های فعال استان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۹۳ تعاونی با عضویت ۷۳ هزار و ۷۸۴ نفر در استان فعال هستند که زمینه اشتغال غیرمستقیم برای بیش از ۳۶ هزار نفر را فراهم کرده‌اند.

به گفته وی، ۱۸ اتحادیه تعاونی و ۳۳۸ تعاونی ویژه بانوان نیز در استان فعالیت دارند. همچنین برای تمرکززدایی و تسهیل امور، دفتر نمایندگی تعاونی‌ها در شرق استان (گنبد) راه‌اندازی شده است.

مدیرکل تعاون گلستان ادامه داد: بیشترین آمار تعاونی‌ها مربوط به بخش کشاورزی است که با توجه به ساختار اقتصادی استان، طبیعی است. همچنین ۷۸۴ تعاونی خدماتی (۲۸ درصد) و ۶۱۴ تعاونی صنعتی (۲۰ درصد) نیز در استان فعالیت دارند.

وی با اشاره به حمایت‌های دولت و پیگیری‌های استاندار گلستان و معاونت اقتصادی استانداری گفت: امیدواریم با ادامه این حمایت‌ها، سهم بیشتری از اقتصاد استان به بخش تعاون اختصاص یابد.

