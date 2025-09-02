به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو ظهر سه شنبه با تأکید بر جایگاه محوری تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران گفت: تعاون، ریشه در آموزههای دینی و فرهنگ غنی ایرانی دارد و مشارکتهای مردمی از عوامل اصلی شکلگیری انقلاب اسلامی بوده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای بومی و فرهنگی استان افزود: فرهنگ همدلی و مشارکت در گلستان زمینهساز شکلگیری تعاونیهای موفق در حوزههای مختلف شده است.
هلاکو با اعلام آمار تعاونیهای فعال استان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۹۳ تعاونی با عضویت ۷۳ هزار و ۷۸۴ نفر در استان فعال هستند که زمینه اشتغال غیرمستقیم برای بیش از ۳۶ هزار نفر را فراهم کردهاند.
به گفته وی، ۱۸ اتحادیه تعاونی و ۳۳۸ تعاونی ویژه بانوان نیز در استان فعالیت دارند. همچنین برای تمرکززدایی و تسهیل امور، دفتر نمایندگی تعاونیها در شرق استان (گنبد) راهاندازی شده است.
مدیرکل تعاون گلستان ادامه داد: بیشترین آمار تعاونیها مربوط به بخش کشاورزی است که با توجه به ساختار اقتصادی استان، طبیعی است. همچنین ۷۸۴ تعاونی خدماتی (۲۸ درصد) و ۶۱۴ تعاونی صنعتی (۲۰ درصد) نیز در استان فعالیت دارند.
وی با اشاره به حمایتهای دولت و پیگیریهای استاندار گلستان و معاونت اقتصادی استانداری گفت: امیدواریم با ادامه این حمایتها، سهم بیشتری از اقتصاد استان به بخش تعاون اختصاص یابد.
