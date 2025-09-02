به گزارش خبرنگار مهر، رحمتالله نوروزی عصر سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت تقویت فرهنگ تعاون در جامعه گفت: اصل تعاون ریشه در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما دارد. پس از انقلاب اسلامی، وحدت و انسجام اجتماعی همواره مورد تأکید بوده و امروز هم باید این روحیه را در قالب ساختارهای تعاونی تقویت کنیم. در اسناد بالادستی برنامههای توسعه ۲۰ ساله، برنامه پنجم و اکنون برنامه هفتم، موضوع تعاون و تعاونیها جایگاه ویژهای دارد و قانونگذار نیز بسترهای قانونی لازم را فراهم کرده است.
نماینده مردم علیآباد کتول با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی همواره برای حمایت از بخش تعاون اعلام آمادگی کرده، افزود: بارها به دولتهای مختلف گفتهایم که اگر در اجرای قوانین بخش تعاون مشکلی وجود دارد، مجلس آمادگی دارد برای رفع موانع و ایجاد مشوقهای جدید کمک کند. بخش تعاون از نظر ساختاری در قالب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک وزارتخانه قدرتمند دیده شده و میتواند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند.
سهم تعاون در اقتصاد باید افزایش یابد
نوروزی با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه تعاون اظهار کرد: در حال حاضر، طبق برآوردها، تنها یکپنجم از ظرفیت بالقوه اقتصاد کشور در حوزه تعاون فعال است. این در حالی است که سایر شرکتهای وابسته به وزارت تعاون، پتانسیل بالایی برای سرمایهگذاری در بخشهای مولد دارند. در دیدارهایی که با مدیرعامل داشتهام، ایشان نیز آمادگی کامل برای حمایت از طرحهای اشتغالزای تعاونی را اعلام کرده است.
تعاونیها راهکار توسعه بومی در گلستان
نماینده علیآباد کتول با تأکید بر ظرفیتهای خاص استان گلستان، از جمله در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و منابع انسانی جوان، گفت: تقویت رویکرد تعاونیمحور در استان میتواند بستر مناسبی برای توسعه متوازن و اشتغال مولد فراهم کند. استان گلستان نیازمند سیاستگذاری مشخص و هدفمند برای فعالسازی ظرفیتهای موجود است. بانکها باید در خط مقدم حمایت از تعاونیها قرار بگیرند.
نوروزی در ادامه به ضرورت فرهنگسازی و آموزش جوانان برای ورود به عرصه تعاون اشاره کرد و گفت: در همکاری با جهاد دانشگاهی، پیشنهاد دادم که دورههای آموزشی کارآفرینی، کلاسهای مهارتی و کارگاههای تخصصی در شهرهای مختلف استان از جمله بندر ترکمن و گنبد برگزار شود تا جوانان با مدل تعاونی آشنا شوند و برای ورود به عرصه تولید و اشتغال انگیزه پیدا کنند.
وی افزود: ما از ظرفیت و پتانسیل جوان باانگیزه برخوردار هستیم که باید اینها را شناسایی و هدایت کنیم. تعاونیها میتوانند پل ارتباطی بین سرمایههای خرد مردم و پروژههای بزرگ اقتصادی باشند.
همافزایی برای جهش اقتصادی
نوروزی با تأکید بر لزوم همافزایی میان مجلس، دولت، بانکها و نهادهای آموزشی، گفت: برای توسعه اقتصاد تعاون، نیازمند عزم ملی هستیم. مجلس بهعنوان نهاد قانونگذار آماده است، نهادهای اجرایی باید پای کار بیایند و بانکها نیز به حمایت از کارآفرینان مردمی متعهد شوند. اگر این هماهنگی شکل بگیرد، میتوانیم در آینده نزدیک شاهد رونق اشتغال، کاهش فقر و افزایش تولید در استان گلستان و سراسر کشور باشیم.
