به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۱۱ شهریور دومین همایش بینالمللی اقتصاد تعاون ایران در محل مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما در حال برگزاری است.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یکی از سخنرانان این همایش، اظهار کرد: این همایشها باید در سفره خانوار ایرانی تاثیر داشته باشند؛ اما آیا سهم ۲۵ درصدی تعاونیها در اقتصاد محقق شده است؟
وی افزود: چرا دولتها تا این اندازه در اقتصاد دخالت دارند و اجازه نمیدهند افراد بخش خصوصی فعال شوند و دولت باید بگوید کدام فرد مدیر تعاونی سهام عدالت شود؟
این نماینده خانه ملت یادآور شد: آیا بانکها در اختصاص منابع به بخش تعاون اقدامات مناسب داشته اند و بیمهها در این زمینه درست رفتار کردهاند؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که این همایش باید موجب شود به حکمرانی تلنگری وارد شود، تصریح کرد: این تلنگر باید به این منجر شود که با نقد گذشته و مشارکت حداکثری مردم برای آینده کشور تصمیمگیری شود.
بابایی کارنامی در پایان عنوان کرد: فعالیت تعاونیها باید با رویکرد اجتماعی ادامه یابد نه صرفاً اقتصادی و برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی سالانه بیش از ۲ هزار همت یارانه پنهان و آشکار میدهیم که میتوان این رقم را برای توسعه تعاونیها خرج کرد.
