۸ هزار تعاونی روستایی در کشور فعالیت مستمر دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ دومین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاونی ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما در حال برگزاری است.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در این همایش گفت: در ابتدا می‌خواهم به گوشه‌ای از فعالیت تعاونگران در کشور اشاره کنم که معطوف به امنیت غذایی است.

وی افزود: ما همه تعریفی از امنیت غذایی داریم. من معتقدم امروز هیچکس بهتر از کودکان غزه و نسل‌کشی در فلسطین گویای امنیت غذایی نیست.

وی ادامه داد: همسویی اجرایی این بخش با سیاست‌های کلی نظام زمینه موفقیت عملی است.

وی تصریح کرد: یکی از کلیدی‌ترین سیاست‌ها، اصل ۴۴ است و سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها است. این سیاست‌ها جهت‌گیری اصلی است که مسیر را برای ما تدوین می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: تعاونی‌ها در شبکه روستایی کشور سابقه طولانی دارد که از نظام‌های محلی و شیوه‌های گله داری از آن جمله است.

این مقام عالی وزارت با بیان اینکه بخش تعاون در شور به عنوان یکی از ارکان تولید، مورد حمایت است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود شبکه تعاونی روستایی را به دلیل مردمی بودن تولید یکی از برجسته‌ترین بخش‌های اقتصادی در ایران دانسته‌اند.

وی با اشاره به بخش کشاورزی اظهار کرد: یکی از ارکان پایه‌ای اقتصادی کشورها حوزه کشاورزی بوده که تعاونی‌ها در آن نقش کلیدی دارند.

نوری قزلجه ادامه داد: آنها با مشارکت جمعی دسترسی بر بازارهای مناسب را فراهم می‌کند.

وی افزود: سالانه در کشور ۱۳۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌شود که ۸.۵ میلیارد دلار درآمدزایی این بخش در امر صادرات است.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: تعاونی‌های کشاورزی نقش ثمربخشی در اقتصاد داشته که قابلیت جذب مشارکت مردم محلی را دارد زیرا بدون مشارکت آنها امکان تأمین امنیت غذایی پایدار ممکن نیست.

وی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اهمیت تقویت زنجیره ارزش، اهتمام خود را بر توسعه تعاونی‌ها قرار داده است.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: وجود ۸ هزار تعاونی روستایی و ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار عضو بخشی از تلاش این وزارتخانه است.