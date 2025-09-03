به گزارش خبرنگار مهر، علی نورانی صبح چهارشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه به میزبانی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با اشاره به برنامههای هفته تعاون در این استان از ۱۳ شهریورماه بیان کرد: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان در سمنان و دیدار با ائمه جمعه شهرهای مختلف استان سمنان با حضور خانواده بزرگ تعاون گران استان از جمله برنامههای این هفته است.
وی با بیان اینکه تجلیل از هشت تعاونی برتر استان سمنان در بخشهای مختلف مانند تأمین نیاز مصرف کننده، تولید و صنعت، خدمات و دانش بنیان و … از دیگر برنامههای هفته تعاون در استان است، افزود: افتتاح تعاونی روستایی از دیگر برنامههای این هفته در استان سمنان است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه امروز دو هزار و ۲۵۰ تعاونی در استان فعالیت دارند، ابراز کرد: ۱۶ هزار نفر در بخش تعاون استان سمنان شاغل هستند و جمعیت تعاون گران ما در این استان بیش از ۳۰ هزار نفر برآورد میشود.
نورانی از تأسیس هشت تعاونی جدید در استان سمنان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد و بیان کرد: مجموع اعتبار این تعاونیهای تازه تأسیس ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است همچنین این تعاونیها ظرفیت ایجاد اشتغال برای ۴۷ نفر و مشارکت ۳۵۶ تعاون گر را دارند.
وی با بیان اینکه ۱۲۲ تعاونی بانوان تنها در استان سمنان وجود دارد که یک هزار و ۲۰۹ خانم در آنها عضویت دارند، ادامه داد: تبیین فرصتهای تعاون و ضرورت گرایش جامعه به سمت تعاون از جمله اهداف و محورهایی است که در برنامههای هفته تعاون استان سمنان به خصوص در برنامههای تبیینی مد نظر قرار دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاونی انسانیترین نهاد اقتصادی است، تاکید کرد: در تعاون، حاکمیت سرمایه وجود ندارد متأسفانه تعاونیها در بحث بازتاب فعالیتهای جمعی قدری مهجور واقع شدهاند در صورتی که نقش مهمی در اقتصاد کشورمان دارند.
نورانی نارساییها، تجربههای ناموفق شرکتهای سهامی عام غیر تعاونی و… این تصور را ایجاد کرده که تعاون جواب نمیدهد در صورتی که این طور نیست در شرکتهای سهامی عام حتی اگر یک میلیون نفر هم عضو باشند تصمیم نهایی را بیشترین سهامداران میگیرند، تاکید کرد: این وضعیت در تعاون بسیار متفاوت است و نباید این دو را با هم مقایسه کرد.
وی با بیان اینکه تجربه ناموفق سهامی عام بازتابهای منفی را به خصوص در افکار عمومی استان سمنان ایجاد کرده که متأسفانه برای تعاونیها هم دامنگیر شده است، گفت: واقعیت این است که تعاونیها توانستهاند اتفاقات خوبی را رقم بزنند برای مثال در تعاونی مسکن در مسکن مهر شاهد بودیم که تعاونیها بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی فقط در استان سمنان ساختند که قیاس آن با بخش خصوصی جالب توجه است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان همچنین گفت: پروژه موسوم به ۴۰۰ دستگاه در مجاورت میدان امام حسین (ع) سمنان که از جمله پروژههای مهم و شاخص مسکونی استان سمنان محسوب میشود به دست توانمند تعاونیها ساخته شد و اینها نمونههای موفق کار تعاون هستند.
