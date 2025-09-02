تخریب سازمان یافته محله های شهر غزه از سوی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش اشغالگر صهیونیستی همچنان به تخریب سازمان‌یافته محله‌های شهر غزه در چارچوب طرحی برای نسل‌کشی و پاکسازی نژادی جنایتکارانه ادامه می‌دهد.

در این بیانیه آمده است: آنچه ارتش فاشیست اشغالگر با بمباران گسترده هوایی و به‌کارگیری ربات‌های حامل مواد منفجره در قلب مناطق مسکونی انجام می‌دهد، نقض بی‌سابقه قوانین بین‌المللی و انسانی است.

حماس بیان کرد: کابینه جنایتکار جنگی نتانیاهو، جنگی تمام‌عیار علیه غیرنظامیان بی‌گناه به‌ویژه در شهر غزه به راه انداخته و در پی اجرای طرحی برای نسل‌کشی و کوچ اجباری فلسطینیان است.

این بیانیه همچنین به دو کشتار تازه ارتش صهیونیستی در محله الدرج شهر غزه که به شهادت بیش از ده نفر از جمله زنان و کودکان خانواده «العف» انجامید، و دیگری در منطقه مواصی خان‌یونس که در آن یازده تن از جمله هفت کودک هنگام تهیه آب با حمله پهپادی به شهادت رسیدند، اشاره کرده است.

حماس تأکید کرد: این اقدامات، جنایت‌های جنگی آشکار بر اساس قوانین بین‌المللی است و مستلزم دخالت فوری شورای امنیت برای توقف نسل‌کشی و محاکمه مسئولان آن می‌باشد. دولت آمریکا، که نهادهای امنیتی و قضایی بین‌المللی را از ایفای نقش خود در مقابله با جنایات وحشیانه‌ای که جهان طی نزدیک به دو سال شاهد آن بوده است، بازمی‌دارد، یک شریک واقعی در این جنایت است که تاریخ هرگز آن را نخواهد بخشید و همه مسئولان آن، هرچقدر زمان بگذرد، بازخواست و محاکمه خواهند شد.

حماس تاکید کرد: ما از کشورهای عربی و اسلامی و آزادی‌خواهان جهان می‌خواهیم تا با اقدام فعال و فشار مستمر، مانع ادامه جنایت نسل‌کشی شوند که رژیم صهیونیستی در نوار غزه مرتکب می‌شود و پروژه‌هایی که امنیت و صلح کل منطقه را تهدید می‌کند، متوقف کنند.