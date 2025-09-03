به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، عبدالحکیم حنینی از رهبران جنبش حماس، امروز در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد که اظهارات متجاوزانه بزالل اسموتریچ وزیر راستگرای اسرائیلی درباره اعمال حاکمیت بر کرانه باختری، نمایانگر رویکرد فاشیستی و سیاست اشغالگرایانه شهرکسازی در کابینه رژیم صهیونیستی است که در غزه نسلکشی میکند و در کرانه باختری به دنبال الحاق و اخراج فلسطینیان است.
حنینی افزود که طرحها و پروژههای اشغالگرانه رژیم صهیونیستی امنیت واقعی برای این رژیم ایجاد نخواهد کرد و تنها آن را به سمت چالشها و رویاروییهای بیشتر سوق خواهد داد.
وی تأکید کرد که هر اندازه که خشونتها و تجاوزهای رژیم صهیونیستی افزایش پیدا کند، هیچ آیندهای برای این رژیم در سرزمین فلسطین وجود نخواهد داشت.
این رهبر حماس همچنین بر پایبندی مردم فلسطین به اصول و حقوق تاریخی خود تأکید کرد و گفت تلاشهای رژیم اشغالگر برای تحمیل واقعیتهای جدید یا سلب حق فلسطینیان در تأسیس کشوری مستقل با پایتختی قدس، بینتیجه خواهد بود.
حنینی در پایان از امت عربی و اسلامی، جامعه بینالمللی و آزادگان جهان خواست تا به مسئولیتهای انسانی و اخلاقی خود پایبند باشند و با قاطعیت در برابر سیاستهای استعماری که قوانین و عرفهای بینالمللی را نادیده میگیرند و هدفشان نابودی مسئله فلسطین است، بایستند.
بزالل اسموتریچ مدعی شده است که دولت آمریکا از تصمیم تل آویو برای نابود کردن ایده تشکیل کشور فلسطین حمایت میکند. وی گفت که اعمال حاکمیت بر کرانه باختری مانع از تشکیل کشور فلسطین خواهد شد.
اسموتریچ اظهار داشت که اعمال حاکمیت بر کرانه باختری گامی عملی برای مقابله با حمله سیاسی علیه اسرائیل است. اعمال حاکمیت بر کرانه باختری یک تحول تاریخی است و اگر نخستوزیر این اقدام را انجام دهد، در تاریخ ثبت خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه «هدف ما نابودی کامل امکان تشکیل کشور فلسطین است»، به تحولات غزه نیز اشاره کرده و گفت که توافق جزئی بازگشت به جنگ دوباره در غزه را دشوار میکند و این رژیم راهی جز تسلیم یا نابودی حماس پیش رو ندارد.
در همین حال، روزنامه عبری زبان یدیعوت احرونوت تاکید کرد که وزیر دارایی در تلاش برای بسط حاکمیت رژیم صهیونیستی بر ۸۲ درصد از مساحت کرانه باختری است.
نظر شما