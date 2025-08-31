  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۵:۳۹

استفاده اسرائیل از روبات‌های بمب‌گذاری‌شده برای تخریب محله‌های غزه

مدیرکل وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه نسبت به فاجعه انسانی در این منطقه به شدت هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «منیر البرش»، مدیرکل وزارت بهداشت در نوار غزه با هشدار نسبت به وخامت اوضاع انسانی و بهداشتی در این منطقه اعلام کرد: به دلیل فروپاشی زیرساخت‌های درمانی، در برخی بیمارستان‌ها ۶ کودک بر روی یک تخت بستری می‌شوند.

البرش همچنین فاش کرد که ارتش اسرائیل از روبات‌های بزرگ و بمب‌گذاری‌شده برای تخریب کامل محله‌ها در جبالیا استفاده می‌کند که در نتیجه آن، خانواده‌های بسیاری به طور کامل زیر آوار مدفون شده‌اند.

وی تأکید کرد: پس از اعلام رسمی بروز قحطی، جامعه بین‌المللی باید فوراً وارد عمل شود.

البرش خاطرنشان کرد: آنچه در غزه رخ می‌دهد، نتیجه مستقیم اشغالگری و تجاوز مداوم ارتش اسرائیل است.

مدیرکل بهداشت غزه همچنین آمار تکان‌دهنده‌ای ارائه داد و گفت: از آغاز جنگ، ۴۰ هزار کودک در غزه زخمی شده‌اند.

وی افزود: ارتش اسرائیل تاکنون بیش از ۱۵۰ انبار دارو را از بین برده است.

البرش تأکید کرد: دست‌کم یک هزار بیمار قلبی به دلیل نبود دارو و امکانات درمانی جان خود را از دست داده‌اند.

وی گفت که گزارش‌ها درباره شیوع کرونا در غزه صحت ندارد.

البرش افزود: مردم غزه، از جمله جامعه مسیحیان، همچنان بر ماندن و ایستادگی در شهر مقاومت می‌کنند.

این مقام بهداشتی فلسطینی تصریح کرد: کادر درمان نیز تصمیم گرفته‌اند که از بیمارستان‌ها خارج نشوند.

