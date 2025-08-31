به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «منیر البرش»، مدیرکل وزارت بهداشت در نوار غزه با هشدار نسبت به وخامت اوضاع انسانی و بهداشتی در این منطقه اعلام کرد: به دلیل فروپاشی زیرساختهای درمانی، در برخی بیمارستانها ۶ کودک بر روی یک تخت بستری میشوند.
البرش همچنین فاش کرد که ارتش اسرائیل از روباتهای بزرگ و بمبگذاریشده برای تخریب کامل محلهها در جبالیا استفاده میکند که در نتیجه آن، خانوادههای بسیاری به طور کامل زیر آوار مدفون شدهاند.
وی تأکید کرد: پس از اعلام رسمی بروز قحطی، جامعه بینالمللی باید فوراً وارد عمل شود.
البرش خاطرنشان کرد: آنچه در غزه رخ میدهد، نتیجه مستقیم اشغالگری و تجاوز مداوم ارتش اسرائیل است.
مدیرکل بهداشت غزه همچنین آمار تکاندهندهای ارائه داد و گفت: از آغاز جنگ، ۴۰ هزار کودک در غزه زخمی شدهاند.
وی افزود: ارتش اسرائیل تاکنون بیش از ۱۵۰ انبار دارو را از بین برده است.
البرش تأکید کرد: دستکم یک هزار بیمار قلبی به دلیل نبود دارو و امکانات درمانی جان خود را از دست دادهاند.
وی گفت که گزارشها درباره شیوع کرونا در غزه صحت ندارد.
البرش افزود: مردم غزه، از جمله جامعه مسیحیان، همچنان بر ماندن و ایستادگی در شهر مقاومت میکنند.
این مقام بهداشتی فلسطینی تصریح کرد: کادر درمان نیز تصمیم گرفتهاند که از بیمارستانها خارج نشوند.
