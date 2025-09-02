زلزله ۵.۵ ریشتری در ولایت «کنر» افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز امروز سه شنبه از وقوع زلزله ۵.۵ ریشتری در جنوب شرقی افغانستان خبر داد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، زلزله‌ای شدید ولایت کنر در شرق افغانستان و مناطق مرزی این کشور با پاکستان را لرزانده است.

تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در خصوص خسارت‌ها و یا تلفات احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است.

گفتنی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت افغانستان پیشتر اعلام کرده بود که شمار جانباختگان زلزله نیمه‌شب یکشنبه در این کشور به بیش از ۱۴۰۰ نفر افزایش یافته است.

مجاهد در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که تاکنون دست کم ۱۴۱۱ نفر در ولایت «کنر» که بیشترین خسارت را از زلزله متحمل شده است، جان باخته‌اند.

به گفته وی، همچنین دست کم ۳۱۲۴ نفر مصدوم شده‌اند و بالغ بر ۵۴۰۰ خانه تخریب شده است.

سازمان زمین‌شناسی آمریکا، کانون این زلزله را در ۳۵ کیلومتری شمال روستای باساول در شهر مهمنددره ولایت ننگرهار و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام کرد. بود