  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

افزایش شمار قربانیان زلزله افغانستان به بیش از ۸۰۰ تن

شمار قربانیان زلزله مرگبار افغانستان تا این لحظه از ۸۰۰ تن عبور کرده و به گفته مقامات همچنان افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، مقامات افغانستانی از جان باختن بیش از ۸۰۰ نفر در زلزله مرگبار دیشب خبر داده‌اند.

شرافت زمان، سخنگوی وزارت بهداشت حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید که شمار قربانیان تاکنون از ۸۰۰ تن عبور کرده است.

وی افزود: تعداد قربانیان و مصدومان بالاست اما دسترسی تیم‌های(امدادو نجات) به ناحیه دشوار است اما تیم‌ها همچنان در محل حضور دارند.

ساعتی پیش فرانس۲۴ نوشت که این زلزله مرگبار تاکنون به جان باختن دست کم ۶۲۲ نفر منجر شده است.

این زمین‌لرزه به بزرگی ۶ ریشتر نیمه‌شب یکشنبه به وقوع پیوست. سازمان زمین‌شناسی آمریکا، کانون این زلزله را در ۳۵ کیلومتری شمال روستای باساول در شهر مهمنددره ولایت ننگرهار و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام کرد.

بر اساس گزارش‌های محلی، این زلزله خسارات و تلفات زیادی در شهر دره نور ولایت ننگرهار برجای گذاشته است.

زمان وقوع زلزله ساعت ۱۱:۴۷ شب به وقت محلی اعلام شد و حدود ۲۰ دقیقه بعد نیز پس‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر در همان منطقه رخ داد.

