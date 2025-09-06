  1. بین الملل
۳ هزار نفر در زلزله افغانستان جان باختند

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که در زلزله اخیر افغانستان تاکنون نزدیک به ۳ هزار نفر جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع‌نیوز، تازه‌ترین گزارش سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن است که در زلزله اخیر در مناطق شرقی افغانستان و در ولایتهای کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان نزدیک به ۳ هزار نفر جان باختند، ۴ هزار نفر زخمی شدند و بیش از ۸۴ هزار نفر تحت تأثیر این زلزله قرار گرفتند.

بنابر این گزاش دست‌کم ۱۶ مرکز بهداشتی در چهار ولایت مذکور آسیب دیده‌اند و پس‌لرزه‌های این زلزله در این مناطق همچنان ادامه دارد.

مسئولان افغانستان دیروز جمعه اعلام کردند که تعداد کشته‌های زلزله در این کشور به ۲ هزار و ۲۰۰ تن رسیده است. همچنین ۳ هزار و ۶۴۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر در بامداد ۳۱ آگوست (۹ شهریور) ولایت‌های ننگرهار و کنر در شرق افغانستان را لرزاند و خانه‌های خشتی و کوچه‌های باریک روستاها را به تلی از خاک بدل کرد.

