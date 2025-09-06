۳ هزار نفر در زلزله افغانستان جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوعنیوز، تازهترین گزارش سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن است که در زلزله اخیر در مناطق شرقی افغانستان و در ولایتهای کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان نزدیک به ۳ هزار نفر جان باختند، ۴ هزار نفر زخمی شدند و بیش از ۸۴ هزار نفر تحت تأثیر این زلزله قرار گرفتند.
بنابر این گزاش دستکم ۱۶ مرکز بهداشتی در چهار ولایت مذکور آسیب دیدهاند و پسلرزههای این زلزله در این مناطق همچنان ادامه دارد.
مسئولان افغانستان دیروز جمعه اعلام کردند که تعداد کشتههای زلزله در این کشور به ۲ هزار و ۲۰۰ تن رسیده است. همچنین ۳ هزار و ۶۴۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
زلزلهای به بزرگی ۶ ریشتر در بامداد ۳۱ آگوست (۹ شهریور) ولایتهای ننگرهار و کنر در شرق افغانستان را لرزاند و خانههای خشتی و کوچههای باریک روستاها را به تلی از خاک بدل کرد.
