شمار قربانیان زلزله افغانستان به بیش از ۱۴۰۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان اعلام کرد که شمار جانباختگان زلزله نیمه‌شب یکشنبه در افغانستان به بیش از ۱۴۰۰ نفر افزایش یافته است.

مجاهد در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که تاکنون دست کم ۱۴۱۱ نفر در ولایت «کُنر» که بیشترین خسارت را از زلزله متحمل شده است، جان باخته‌اند.

به گفته وی، همچنین دست کم ۳۱۲۴ نفر مصدوم شده‌اند و بالغ بر ۵۴۰۰ خانه تخریب شده است.

سازمان زمین‌شناسی آمریکا، کانون این زلزله را در ۳۵ کیلومتری شمال روستای باساول در شهر مهمنددره ولایت ننگرهار و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام کرد. شمار قربانیان تا دیروز بیش از ۸۰۰ تن اعلام شده بود و مقامات گفته‌اند که افزایش تعداد جانباختگان محتمل است.

بر اساس گزارش‌های محلی، این زلزله خسارات و تلفات زیادی در شهر دره نور ولایت ننگرهار برجای گذاشته است.

زمان وقوع زلزله ساعت ۱۱:۴۷ شب به وقت محلی اعلام شد و حدود ۲۰ دقیقه بعد نیز پس‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر در همان منطقه رخ داد.