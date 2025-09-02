تقاضای ارز در بازار غیررسمی اندک و هیجانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ولی بیگی، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: در سال جاری شاهد دو فراز و فرود در نرخ ارز بوده‌ایم، اول اینکه در ابتدای سال جاری نرخ دلار به ۱۰۵ هزار تومان رسیده بود، اما در زمان کوتاهی نرخ ارز تا کانال ۸۰ هزار تومان سقوط کرد، همچنین با شروع جنگ ۱۲ روزه نرخ ارز دچار التهاب شد و تا کانال ۹۳ هزار تومان افزایش یافت، اما به سرعت تا ۸۲ هزار تومان پایین آمد. بنابراین فراز و فرودهای نرخ ارز نشان می‌دهد که با فراهم شدن شرایط عادی سیاسی، نرخ ارز به کانال‌های قبلی باز می‌گردد.

ولی بیگی بیان کرد: در حال حاضر فضای بازار ارز هیجانی است و احتمالاً خرید و فروش‌های ارزی در حجم کمی صورت می‌گیرد و بعید می‌دانم تقاضای شدیدی برای خرید ارز وجود داشته باشد.

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی عنوان کرد: اگر التهاب‌های سیاسی فروکش کند، تقاضای برای ارز هرچند که اندک از بین خواهد رفت و ارزش پول ملی تقویت خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: رسانه‌های ضد ایرانی در حال جوسازی و التهاب آفرینی علیه ایران هستند تا نرخ ارز را افزایشی کنند. در کنار آن، کانال‌های تلگرامی در حال نرخ سازی و التهاب بیشتر برای افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی هستند تا در این شرایط سودهای کلانی به دست آورند.

ولی بیگی با اشاره به افزایش ذخایر ارز و طلای بانک مرکزی در سال‌های اخیر گفت: در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها شاید مبادلات دلاری کشور کاهش یافته و با محدودیت‌های سوئیفت دلار کارایی لازم را برای کشور ندارد، اما تقویت ذخایر طلا جایگزین بسیار خوبی در این زمینه است.

وی یاد آور شد: در سطح جهانی، جنگ‌ها و نا امنی‌ها موجب شده تا کشورها به سمت افزایش ذخایر طلا حرکت کنند، در این شرایط بهترین اقدام بانک مرکزی کشورمان برای اینکه ارزش پول را حفظ کند، همین افزایش ذخایر طلا است.

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پایان تاکید کرد: ضمن اینکه ارزش دلار در جهان روند کاهشی دارد و زمانی که ارزش دلار کاهش یابد بر ارزش طلا افزوده می‌شود؛ بنابراین افزایش ذخایر طلا بهترین ابزار برای کاهش اثرات منفی مکانیسم ماشه است که دولت و بانک مرکزی در یکی دوسال گذشته به خوبی به این موضوع پرداخته‌اند و نتیجه آن افزایش بیش‌از ۱۰۰ تن طلا به عنوان ذخایر استراتژیک کشور است.