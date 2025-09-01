فضاسازی سوداگران برای ورود هیجانی مردم به بازار ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حسینا، رئیس مجمع فعالان اقتصادی با اشاره به افزایش نرخ ارز در چند روز گذشته، گفت: به دلیل التهاب‌های سیاسی که ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه به وجود آمده، بازار ارز ملتهب شده و نرخ دلار در بازار غیررسمی به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسیده است اما این افزایش نرخ ارز توجیه اقتصادی ندارد، چرا که فروش نفت ایران همچون گذشته ادامه دارد و تقاضای جدیدی هم شکل نگرفته است.

وی افزود: بانک مرکزی از قبل پیش‌بینی‌هایی برای جلوگیری از آثار احتمالی فعال شدن مکانیزم ماشه انجام داده و طی سال گذشته ذخایر طلای خود را تقویت کرده است. پشتوانه طلای بانک مرکزی می‌تواند ابزار مناسبی برای کنترل بازار ارز و طلا باشد و به حفظ ثبات بازار کمک می‌کند.

رئیس مجمع فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته و با افزایش تنش‌های سیاسی در سطح جهانی، نه تنها بانک مرکزی کشورمان، بلکه بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورها ذخایر طلای خود را افزایش داده‌اند، گفت: افزایش ذخایر طلا به کشورها کمک می‌کند که ثبات اقتصادی خود را در مقابله با تنش‌های سیاسی حفظ کنند و در واقع افزایش ذخایر طلا به نوعی اقتصاد را در برابر بحران‌های سیاسی بیمه می‌کند.

وی اظهار کرد: با تشدید التهاب‌های سیاسی در کشور، برخی سوداگران ارز با هدف نوسان‌گیری با سرمایه زیاد به بازار ارز ورود کرده‌اند، تا با تشدید هیجانات و ایجاد تشنج روانی در بازار ارز، بازدهی خود را حداکثر کنند.

حسینا با بیان اینکه سوداگران بازار ارز از طریق کانال‌های تلگرامی، فضاسازی رسانه‌ای را به شکلی سوق می‌دهند که در دل مردم هراس و ترس از آینده ایجاد کنند، گفت: این افراد به نوعی مردم را ترغیب می‌کنند که برای در امان ماندن از تورم اقدام به خرید هیجانی ارز کنند اما مردم نباید فریب کانال‌های تلگرامی را بخورند و باید از ورود هیجانی به بازار ارز خودداری کنند.

وی در پایان اظهار کرد: مردم اواخر سال گذشته را در ذهن دارند که نرخ دلار به ۱۰۵ هزار تومان رسیده بود، اما در زمان کوتاهی نرخ ارز تا کانال ۸۰ هزار تومان عقب نشینی کرد، همچنین در زمان جنگ ۱۲ روزه نیز نرخ ارز دچار التهاب شد و نرخ دلار تا کانال ۹۴ هزار تومان افزایش یافت، اما بعد از جنگ نرخ دلار با سرعت تا کانال ۸۲ هزار تومان سقوط کرد. بنابراین تاریخ نشان داده است که همیشه احتمال سقوط نرخ ارز وجود دارد و ثابت کرده که ورود هیجانی به بازار ارز اشتباه است.