«عید بیعت» در تهران؛ شور ولایی با محوریت مبارزه با صهیونیسم

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه سهشنبه، (یازدهم شهریور) اجتماع بزرگ مردمی «عید بیعت» با حضور پرشور و گسترده مردم ولایتمدار و مؤمن تهران در میدان آئینی امام حسین (ع) برگزار شد.
این مراسم معنوی که همراه با نورافشانی و به مناسبت سالروز آغاز امامت و ولایت حضرت ولیعصر (عج) برپا شد و صحنههایی باشکوه از عشق و دلدادگی مردم به امام زمان (عج) را رقم زد. فضای میدان امام حسین (ع) مملو از جمعیتی بود که با در دست داشتن پرچمهای مزین به نام مبارک حضرت حجت (عج) و شعارهای «یا صاحبالزمان» بار دیگر میثاق خود را با ولایت و امامت تجدید کردند.
در بخش سخنرانی این اجتماع، حجتالاسلام والمسلمین اسماعیل رمضانی با اشاره به جایگاه بیبدیل امامت در مکتب شیعه، بر ضرورت تقویت فرهنگ انتظار و مسئولیتپذیری جامعه مؤمنان در قبال ارزشهای اسلامی تأکید کرد. وی یادآور شد که «عید بیعت» تنها یک آئین مذهبی نیست بلکه نماد تداوم عهد تاریخی شیعیان با امام زمان (عج) محسوب میشود.
رمضانی یکی از محورهای مهم این اجتماع را مبارزه با رژیم صهیونیستی دانست و تأکید کرد: فلسطین و مقابله با اسرائیل آزمونی بزرگ برای منتظران حقیقی است و کسی که در این میدان کوتاهی کند، در حقیقت در وفای به عهد با امام عصر (عج) دچار ضعف شده است.
پس از سخنرانی، مراسم با حال و هوایی معنوی و روحبخش ادامه یافت؛ حاج مرتضی طاهری با مناجاتخوانی خود دلهای مشتاقان را به فضای دعا و نیایش پیوند زد. در ادامه نیز حاج ابوذر روحی و کربلایی محسن عراقی با مدیحهسرایی و اجرای قطعات پرشور ولایی، میدان امام حسین (ع) را غرق در زمزمههای عاشقانه و نغمههای مهدوی کردند.
همزمان با اجرای برنامهها، جمعیت حاضر با همخوانی اشعار و شعارهای ولایی، جلوهای از وحدت و ایمان را به نمایش گذاشتند و بار دیگر نشان دادند که فرهنگ انتظار زنده و پویا در دلهای مردم این سرزمین جاری است.
این آئین معنوی در حالی برگزار شد که حضور خانوادهها، جوانان و نوجوانان جلوهای خاص به مراسم بخشیده بود و فضای معنوی و عاطفی آن را دوچندان کرد. اجتماع امروز بار دیگر نشان داد که «عید بیعت» فرصتی برای تجدید عهد امت اسلامی با امام عصر (عج) و نمادی از پایبندی ملت ایران به آرمانهای مهدوی و مقابله با ظلم و استکبار است.
