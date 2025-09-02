جشن باشکوه «عید بیعت» در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت صاحب‌الزمان (عج)، جشن «عید بیعت» با مشارکت گسترده مردمی و حمایت ستاد مردمی شهرستان گرگان در این شهر برگزار شد. این مراسم با حضور حجت‌الاسلام موسوی واعظ به عنوان سخنران، حامد سلطانی به عنوان مجری، اجرای طنز توسط هنرمند محبوب علی مسعودی (معروف به علی مشهدی) و مداحی سجاد محمدی، خواننده اثر معروف «بیعت می‌کنیم»، فضای معنوی و پرنشاطی را در گرگان رقم زد.



در حاشیه این جشن، حرکت‌های خیرخواهانه گسترده‌ای با هدف حمایت از نیازمندان و ترویج فرهنگ کمک‌رسانی، برای نخستین بار به اجرا درآمد. از جمله این اقدامات، پخت و توزیع ۱۲ هزار پرس غذای گرم توسط مراکز نیکوکاری و آزادی ۱۲ زندانی جرایم مالی غیرعمد با همکاری خیران و مردم بود که همگی به نیت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) انجام شد.



همچنین در این مراسم، ۱۲ سری جهیزیه به ۱۲ زوج جوان اهدا شد تا شادی این روز بزرگ با امید به زندگی مشترک تازه‌دامادها و تازه‌عروسان پیوند بخورد.



اجرای این پویش‌های مردمی با همکاری مساجد، نهادهای اجرایی و مراکز خیریه، نمونه‌ای کم‌نظیر از هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در گرگان بود که تحسین حاضرین و مشارکت‌کنندگان را به همراه داشت.