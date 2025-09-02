به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری ظهر سه شنبه در آئین عهد سربازی که در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، با بیان اینکه حضور پرشور سربازان حضرت ولیعصر (عج) در این مراسم نشانه تجدید پیمان با قطب عالم امکان است، اظهار کرد: وظیفه منتظران در عصر غیبت، حفظ ایمان و پایبندی عملی به دستورات دین است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف منتظران، زمینهسازی برای ظهور و استقرار حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) است، اظهار کرد: برای تحقق این آرمان باید با بذل جان، مال و حتی فرزندان و خانواده، جامعهای بر پایه فضیلت و ایمان بنا کنیم تا شاهد حاکمیت عدل مهدوی باشیم.
وی خداباوری را از مهمترین ویژگیهای بیعتکنندگان با امام زمان (عج) دانست و تأکید کرد: سربازان حقیقی رابطهای عمیق با پروردگار دارند و در مسیر ایمان، از سرزنش و ملامت دیگران هراسی به دل راه نمیدهند.
آیتالله حسینی بوشهری تصریح کرد: همه ما مشتاق دیدار امام زمان (عج) هستیم، اما آنچه در روایات مورد تأکید قرار گرفته، همراهی قلبی و حرکت در مسیر ولایت ایشان است.
وی با تأکید بر اینکه سربازی در دستگاه حضرت حجت (عج) جز با رعایت تقوا معنا پیدا نمیکند، گفت: فردی که ادعای همراهی با امام زمان (عج) دارد، باید نخستین گام را با پرهیزگاری و رعایت حدود الهی بردارد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: در روایات آمده است که در آخرالزمان شرایطی پیش میآید که بسیاری دچار لغزش میشوند، از همین رو سربازان حقیقی امام عصر (عج) کسانیاند که بدون تردید و انحراف، مسیر حق را تا پایان ادامه دهند.
آیتالله حسینی بوشهری خاطرنشان کرد: در این عهد میخواهیم به امام زمان (عج) عرض کنیم که مطیع فرمان او هستیم و در این راه، همه توان خود را در خدمت به آرمانهایش به کار خواهیم گرفت.
وی دعای عهد را از نشانههای پیوند قلبی با امام زمان (عج) دانست و افزود: در روایات آمده است اگر کسی ۴۰ روز مداومت بر قرائت دعای عهد داشته باشد، مورد عنایت حضرت ولیعصر (عج) قرار گرفته و در زمره یاران ایشان نوشته خواهد شد و خوشا به حال کسانی که سرود صبحگاهیشان این دعاست.
