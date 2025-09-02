تدوین نقشه راه ۵ ساله بهبود زیرساخت های صفادشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شجاع شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ویژگیهای جمعیتی و جغرافیایی صفادشت گفت: برای مدیریت درست، باید نیازهای واقعی مردم هر روستا و محله را بشناسیم. تجربه نشان داده وقتی تصمیمها بر پایه شناخت محلی گرفته شود، نتیجه ماندگارتر خواهد بود.
او افزود: در حال حاضر نقشه راهی پنجساله در دست تدوین است که بر بهبود زیرساختها و خدمات عمومی تمرکز دارد.
به گفته وی، طرحهایی مانند بهسازی راههای روستایی، تکمیل شبکه آب آشامیدنی و توسعه فضاهای فرهنگی در این برنامه دیده شده است.
شجاع مهمترین پشتوانه اجرای این طرحها را حضور مردم دانست: اگر طرحی بدون همراهی مردم نوشته شود، روی کاغذ میماند. ما میخواهیم شوراهای محلی و معتمدین روستاها در تصمیمگیریها نقش پررنگی داشته باشند.
او با تأکید بر توزیع عادلانه امکانات توضیح داد: بخشی از اعتبارات سال آینده به روستاهای کمتر برخوردار اختصاص مییابد تا فاصله خدماتی میان نقاط مختلف بخش کمتر شود.
بخشدار صفادشت همچنین از تشکیل شورای معتمدین و خبرگان محلی خبر داد که وظیفهاش مشاوره و ارائه راهکار در مسائل منطقه خواهد بود.
به گفته او، این شورا متشکل از چهرههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بومی است که شناخت دقیقتری از مشکلات دارند
شجاع در پایان به نقش مصلحان اجتماعی اشاره کرد و گفت: وقتی بزرگان محلی اختلافها را کاهش دهند و مردم را به همدلی دعوت کنند، زمینه برای اجرای طرحهای توسعهای هموارتر میشود.
