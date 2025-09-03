به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی کاوسی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا امروز، به منظور توانمند سازی تیمهای عملیاتی و واکنش سریع در شهرستانهای استان، کلاسهای آموزشی و کارگاههای عملیاتی مختلف، از قبیل پاسخگویی در حوادث و سوانح ملی، جستجو و نجات در آوار، نقشه خوانی و جی پی اس، جستجو و نجات در جاده، جستجو و نجات در کوهستان و کویر، ارتباطات برگزار شده است.
وی با بیان اینکه این کارگاهها به منظور خدمت رسانی هر چه بهتربه جامعه هدف برگزار شده است، افزود: شرکت کنندگان در کنار مربیان باتجربه، آخرین شیوههای امداد و نجات را تمرین کرده و آموزشهای لازم را فراگرفتند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه ارتقای سطح دانش و مهارت امدادگران یکی از مهمترین اولویتهای جمعیت است، افزود: طی پنج ماه گذشته، ۷۷ دوره تخصصی، بازآموزی و توانافزایی برای نجاتگران استان برگزار شد تا در روز حادثه بتوانیم خدمات سریعتر و دقیقتری به مردم ارائه کنیم.
به گفته وی، ۳۵ دوره تخصصی در حوزههای مختلف مانند جستوجو و نجات در کوهستان، مقابله با سیلاب، حوادث جادهای، کمکهای اولیه پیشرفته و پشتیبانی عملیات برگزار شده که این دورهها سبب شده امدادگران از لحاظ تئوری و عملی آمادهتر از گذشته باشند.
کاوسی بیان کرد: ۳۳ دوره توانافزایی هم با محوریت تمرین عملی و هماهنگی تیمهای امدادی اجرا شده که در این دورهها، امدادگران در قالب تیمهای فرضی، شرایط واقعی حادثه را شبیهسازی کردهاند تا بتوانند در زمان بحران با سرعت و انسجام بیشتری وارد عمل شوند.
وی همچنین از ۶ دوره بازآموزی پاسخگویی به سوانح ملی خبر داد و گفت: این دورهها فرصتی بود تا نیروهای عملیاتی استان با آخرین دستورالعملها و استانداردهای کشوری آشنا شوند و هماهنگی ملی در مدیریت بحران افزایش پیدا کند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه در کنار این آموزشها، سه دوره تخصصی ویژه تجمعات انبوه برگزار شده است، گفت: دورههایی که با توجه به برگزاری آیینهای مذهبی و اجتماعی پرجمعیت در خراسان جنوبی، اهمیت زیادی در حفظ ایمنی مردم دارند.
کاوسی با تأکید بر اینکه آموزش بزرگترین پشتوانه برای موفقیت در عملیاتهای امدادی است، افزود: این دورهها صرفاً یک کلاس آموزشی نیست بلکه سرمایهگذاری برای روز حادثه است چراکه روزی که جان هموطنان در خطر باشد، همین آموزشها میتواند تفاوت میان مرگ و زندگی را رقم بزند.
وی با بیان اینکه برگزاری ۷۷ دوره آموزشی در کمتر از نیمسال نشان میدهد که هلالاحمر خراسان جنوبی آموزش را به یک اولویت راهبردی تبدیل کرده است، افزود: این روند نهتنها سطح آمادگی نیروها را ارتقا داده، بلکه اعتماد عمومی به توان امدادگران را نیز تقویت کرده است.
