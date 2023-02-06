به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، محمدعلی کاوسی در جمع شرکت کنندگان دوره توان افزایی، با اشاره به برگزاری دوره بازآموزی و توان افزایی جاده ویژه نجات گران هلال احمر، اظهار داشت: این دوره به میزبانی شهرستان سربیشه و با حضور نجات گران چهار شهرستان بیرجند، نهبندان، خوسف و سربیشه برگزار شده است.

وی با بیان اینکه امدادگران هلال احمر نباید بدون تخصص در حوادث حضور پیدا کنند، افزود: مسئولیت پذیری، منظم بودن و مدیریت زمان در امدادگری بسیار حائز اهمیت است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تعداد ۶۰ نفر از نجات گران در این دوره توان افزایی شرکت کرده‌اند، گفت: این دوره با هدف افزایش توانمندی و سرعت عمل، جهت ارائه خدمات بهتر در طرح نوروزی ۱۴۰۲ برگزار شده است.

کاوسی ادامه داد: در این دوره تخصصی نجات گران مباحثی همچون آشنایی با تجهیزات پزشکی، پانسمان، آتل‌بندی و بانداژ ، حمل مصدوم و CPR، آشنایی با خودروی نجات، آمبولانس و تجهیزات آن، مدیریت در صحنه، نحوه رهاسازی و تثبیت خودروها، چرخه پاسخگویی به حوادث به صورت میدانی و کار عملی از طریق انجام سناریوهای مختلف را فرا گرفته‌اند.

گفتنی است؛ طی هفته جاری توان افزایی ویژه نجات گران شهرستان‌های درمیان، قاین، زیرکوه به میزبانی زیرکوه و شهرستان‌های بشرویه، سرایان، فردوس و طبس در بشرویه برگزار خواهد شد.