به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب صبح چهارشنبه در نشست تخصصی با حوزه معاونت امور معادن و صنایع معدنی این اداره کل، بر ضرورت بازتعریف رویکردها در حوزه معدن استان با تمرکز بر فرآوری مواد معدنی، جلوگیری از خام‌فروشی و جذب سرمایه‌گذاری هوشمند تأکید کرد.

وی با اشاره به ۲۵ نوع ماده معدنی، وجود ۸۰۶ معدن در سطح استان فارس با ذخیره حدود ۳.۵ میلیارد تن که سالانه ۵۸ میلیون تن استخراج انجام می‌دهند و بیش از ۱۰ هزار و ۳۰۰ شغل مستقیم ایجاد نموده است گفت: توسعه معادن بدون تکمیل زنجیره ارزش، دستاورد پایداری برای استان نخواهد داشت. سیاست صمت فارس بر جلوگیری از خام‌فروشی، ایجاد صنایع پایین‌دستی، هدایت سرمایه‌گذاران و حمایت با اهداف ایجاد صنایع پایین دستی و احداث واحدهای فرآوری و فناور محور متمرکز است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به معادن غیرفعال و ظرفیت‌های مغفول در این بخش افزود: فعال‌سازی معادن نیمه‌فعال با استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه در حوزه برداشت بهینه و حفظ محیط‌زیست، در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام می‌تواند علاوه بر اشتغال‌زایی، در تحقق عدالت منطقه‌ای نیز مؤثر باشد.

مجرب همچنین از تدوین بسته‌های حمایتی ویژه برای سرمایه‌گذاران حوزه معدن خبر داد و تصریح کرد: یکی از محورهای کلیدی این بسته‌ها، الزام به فرآوری و جلوگیری از خروج مواد معدنی خام از استان است. هدف ما این است که ارزش افزوده حاصل از معادن فارس در همین منطقه بماند و موجب توسعه صنعتی استان شود.

وی به اهمیت مناطق معدنی استان اشاره کرد و ادامه داد: فارس با داشتن سنگ‌های تزئینی مثل مرمریت و چینی، خاک‌های نسوز و صنعتی، مواد معدنی فلزی مانند سرب، روی و سنگ آهن و مصالح ساختمانی نظیر سنگ آهک و گچ، یکی از استان‌های مهم معدنی کشور است و شهرستان‌های آباده، بوانات، خرم‌بید، نی‌ریز، ارسنجان و شیراز بیشترین تمرکز فعالیت‌های معدنی را دارند و ۱۹ محدوده امیدبخش از سوی سازمان‌های توسعه‌ای برای اکتشاف شناسایی شده، که عملیات اکتشافی در نقاط مختلف استان در حال انجام است.