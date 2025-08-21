  1. استانها
  2. فارس
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

۳۶ طرح صنعتی و معدنی فارس در هفته دولت افتتاح می‌شود

۳۶ طرح صنعتی و معدنی فارس در هفته دولت افتتاح می‌شود

شیراز- مدیرکل صنعت،معدن و تجارت فارس گفت: ۳۶ طرح صنعتی و معدنی در استان فارس با سرمایه‌گذاری ۳۰۶ هزار میلیارد ریالی در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب با اشاره به شعار هفته دولت در سال ۱۴۰۴ «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع»، گفت: در آستانه هفته دولت، ۳۶ طرح صنعتی و معدنی در استان فارس با میزان سرمایه گذاری ۳۰۶ هزار میلیارد ریال توسط مسؤولین کشوری و استانی افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد و زمینه اشتغال مستقیم ۲۴۸۵ نفر را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تنوع حوزه‌های فعالیت این واحدها از جمله صنایع غذایی، معدنی، پتروشیمی، مصالح ساختمانی، صنایع تبدیلی و فناوری‌محور، ادامه داد: بهره برداری طرح‌ها میلیون‌ها دلار ارزش افزوده سالانه ایجاد و زنجیره تولید داخلی و فناوری را تقویت می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، افزود: تولیدات این واحدها شامل محصولات معدنی و فولادی مانند شمش و بیلت فولادی، کلاف‌های آلیاژی، لوله بدون درز، کنسانتره آهن و کرومیت، صنایع شیمیایی مانند متانول، گلیسیرین، رزین و چسب، محصولات بسته‌بندی و مصرفی همچون نوشیدنی‌ها، آب معدنی و مصنوعات چوبی است.

مجرب تصریح کرد: این پروژه‌ها در شهرستان‌های نی‌ریز، کوار، خرم‌بید، شیراز، داراب، مهر، زرقان، سپیدان، مرودشت، آباده، اوز و فسا وارد فاز اجرایی شده‌اند.

کد خبر 6567152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها