به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب با اشاره به شعار هفته دولت در سال ۱۴۰۴ «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع»، گفت: در آستانه هفته دولت، ۳۶ طرح صنعتی و معدنی در استان فارس با میزان سرمایه گذاری ۳۰۶ هزار میلیارد ریال توسط مسؤولین کشوری و استانی افتتاح و به بهرهبرداری میرسد و زمینه اشتغال مستقیم ۲۴۸۵ نفر را فراهم میکند.
وی با اشاره به تنوع حوزههای فعالیت این واحدها از جمله صنایع غذایی، معدنی، پتروشیمی، مصالح ساختمانی، صنایع تبدیلی و فناوریمحور، ادامه داد: بهره برداری طرحها میلیونها دلار ارزش افزوده سالانه ایجاد و زنجیره تولید داخلی و فناوری را تقویت میکند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، افزود: تولیدات این واحدها شامل محصولات معدنی و فولادی مانند شمش و بیلت فولادی، کلافهای آلیاژی، لوله بدون درز، کنسانتره آهن و کرومیت، صنایع شیمیایی مانند متانول، گلیسیرین، رزین و چسب، محصولات بستهبندی و مصرفی همچون نوشیدنیها، آب معدنی و مصنوعات چوبی است.
مجرب تصریح کرد: این پروژهها در شهرستانهای نیریز، کوار، خرمبید، شیراز، داراب، مهر، زرقان، سپیدان، مرودشت، آباده، اوز و فسا وارد فاز اجرایی شدهاند.
