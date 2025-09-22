  1. استانها
حضور ۱۴۰ واحد برتر صنعتی و تولیدی فارس در نمایشگاه اکسپو شیراز

شیراز-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ‌فارس گفت:۱۴۰ واحد صنعتی و تولیدی برتر استان در قالب ۷ کمیته تخصصی، در در نمایشگاه اکسپو شیراز حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مجرب صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات برنامه‌های اجرایی رویداد نمایشگاه اکسپو شیراز گفت: برنامه‌های اجرایی نمایشگاه از اول مرداد ماه آغاز شده و ۷ کمیته تخصصی برای پیشبرد اهداف این نمایشگاه تشکیل خواهد شد. این کمیته‌ها شامل کمیته اجرایی، کمیته اطلاع‌رسانی، کمیته تشریفات، کمیته پذیرش، کمیته امنیتی و کمیته پایش هستند که طی یک ماه گذشته به صورت هفتگی جلسات خود را برگزار کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه، ۱۴۰ واحد برتر استان فارس حضور خواهند داشت که این تعداد، حضوری بی‌نظیر در تاریخ نمایشگاه‌های استان فارس محسوب می‌شود. مساحت کلی نمایشگاه ۷ هزار متر مربع است و صنایع معدنی نیز در این میان سهم ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل صمت فارس همچنین به برجسته شدن حوزه خدمات در این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: تمرکز اصلی ما بر روی زنجیره ارزش است. به دلیل اهمیت فروش محصول نهایی، چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه معدنی، تمرکز ویژه‌ای بر این بخش داریم.

مجرب به اختصاص سالن‌های ویژه اشاره کرد و گفت: یک سالن به مساحت هزار متر مربع به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته و سالنی نیز مختص شهرستان‌ها در نظر گرفته شده است.

مدیرکل صمت فارس در پایان تصریح کرد: نمایشگاه اکسپو فارس به عنوان بزرگترین محل جذب سرمایه‌گذاری در کشور معرفی شده است.

