حضور ۱۴۰ واحد برتر صنعتی و تولیدی فارس در نمایشگاه اکسپو شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مجرب صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات برنامه‌های اجرایی رویداد نمایشگاه اکسپو شیراز گفت: برنامه‌های اجرایی نمایشگاه از اول مرداد ماه آغاز شده و ۷ کمیته تخصصی برای پیشبرد اهداف این نمایشگاه تشکیل خواهد شد. این کمیته‌ها شامل کمیته اجرایی، کمیته اطلاع‌رسانی، کمیته تشریفات، کمیته پذیرش، کمیته امنیتی و کمیته پایش هستند که طی یک ماه گذشته به صورت هفتگی جلسات خود را برگزار کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه، ۱۴۰ واحد برتر استان فارس حضور خواهند داشت که این تعداد، حضوری بی‌نظیر در تاریخ نمایشگاه‌های استان فارس محسوب می‌شود. مساحت کلی نمایشگاه ۷ هزار متر مربع است و صنایع معدنی نیز در این میان سهم ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل صمت فارس همچنین به برجسته شدن حوزه خدمات در این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: تمرکز اصلی ما بر روی زنجیره ارزش است. به دلیل اهمیت فروش محصول نهایی، چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه معدنی، تمرکز ویژه‌ای بر این بخش داریم.

مجرب به اختصاص سالن‌های ویژه اشاره کرد و گفت: یک سالن به مساحت هزار متر مربع به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته و سالنی نیز مختص شهرستان‌ها در نظر گرفته شده است.

مدیرکل صمت فارس در پایان تصریح کرد: نمایشگاه اکسپو فارس به عنوان بزرگترین محل جذب سرمایه‌گذاری در کشور معرفی شده است.