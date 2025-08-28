به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت، واحد تولیدی آب معدنی در شهرک صنعتی شهرستان سپیدان با حضور اردوان اکبرپور نماینده مردم شریف شهرستان‌های سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، مجید غلامپور مدیرکل اداره هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس، علی علیزاده فرماندار سپیدان و سایر فعالین اقتصادی، سرمایه گذاران و تشکلهای بخش خصوصی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در این مراسم با اشاره به شعار هفته دولت، (۱۲ ماه تلاش ۱۲ روز دفاع) (دولت در کنار مردم) این افتتاح را نماد همکاری موفق دولت و بخش خصوصی در راستای رونق تولید و اشتغال‌زایی خواند.

وی از سرمایه‌گذاری ۶۷۰ میلیارد ریالی در این طرح خبر داد و گفت: این واحد با ظرفیت تولید سالانه ۸۲ هزار تن و ایجاد اشتغال برای ۲۵ نفر، نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه و تقویت زنجیره تولید داخلی دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس بر اولویت دولت در بهره‌برداری از طرح‌های تولیدی برای توسعه اقتصادی استان تأکید و از تلاش برای حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: شهرستان سپیدان با برخورداری از منابع آبی غنی، پتانسیل بالایی برای توسعه صنایع وابسته دارد و راه‌اندازی این واحد می‌تواند تحولی بزرگ در اقتصاد منطقه ایجاد و به توسعه پایدار بینجامد.