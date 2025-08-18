به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب از آغاز فراخوان ثبتنام برای انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: سازمان توسعه تجارت ایران همچون سالهای گذشته، در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی و تقدیر از فعالان این عرصه، فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه را بر اساس معیارها و شاخصهای مندرج در سامانه tpo.ir آغاز کرده است.
وی ادامه داد:: این انتخاب در آستانه بیست و نهمین سالروز ملی صادرات انجام میشود و متقاضیان میتوانند از ۲۵ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۴ از طریق سامانه ثبتنام کنند.
مدیرکل صمت فارس افزود: پس از پایان مهلت ثبتنام، فرآیند ارزیابی الکترونیکی بنگاههای متقاضی آغاز خواهد شد.
مجرب تصریح کرد: هدف از این طرح، شناسایی و معرفی الگوهای موفق صادراتی به عنوان نمونههای ملی است تا نقش مؤثری در توسعه تجارت خارجی کشور داشته باشند.
