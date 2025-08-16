صنعت پخش، حلقه کلیدی زنجیره تأمین و محرک رشد اقتصادی فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب صبح شنبه در دیدار با دبیرکل انجمن صنعت پخش ایران، با استقبال از پیشنهادات انجمن، بر تصمیم جدی این اداره کل برای رفع موانع صنعت پخش و تسهیل فرآیندهای مجوز دهی تأکید کرد و گفت: صنعت پخش حلقه کلیدی زنجیره تأمین است و نقش مؤثری در رشد اقتصادی استان دارد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت پخش در اقتصاد کشور، ادامه داد: این صنعت با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، لجستیک هوشمند و تحول دیجیتال، می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده، حذف واسطه‌ها و بهبود توزیع کالاها کمک کند.

مدیرکل صمت فارس همچنین بر اهمیت حضور فعال صنعت پخش در نمایشگاه‌های بین‌المللی تأکید و تصریح کرد: شرکت در رویدادهای جهانی به ارتقای دانش نیروی انسانی، استانداردسازی فرآیندها و توسعه بازار مصرف منجر خواهد شد.