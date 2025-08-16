  1. استانها
  2. فارس
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۴

صنعت پخش، حلقه کلیدی زنجیره تأمین و محرک رشد اقتصادی فارس است

صنعت پخش، حلقه کلیدی زنجیره تأمین و محرک رشد اقتصادی فارس است

شیراز- مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت فارس بر رفع موانع صنعت پخش و تسهیل فرآیندهای مجوزدهی تأکید کرد و گفت: صنعت پخش حلقه کلیدی زنجیره تأمین و نقش مؤثری در رشد اقتصادی استان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب صبح شنبه در دیدار با دبیرکل انجمن صنعت پخش ایران، با استقبال از پیشنهادات انجمن، بر تصمیم جدی این اداره کل برای رفع موانع صنعت پخش و تسهیل فرآیندهای مجوز دهی تأکید کرد و گفت: صنعت پخش حلقه کلیدی زنجیره تأمین است و نقش مؤثری در رشد اقتصادی استان دارد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت پخش در اقتصاد کشور، ادامه داد: این صنعت با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، لجستیک هوشمند و تحول دیجیتال، می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده، حذف واسطه‌ها و بهبود توزیع کالاها کمک کند.

مدیرکل صمت فارس همچنین بر اهمیت حضور فعال صنعت پخش در نمایشگاه‌های بین‌المللی تأکید و تصریح کرد: شرکت در رویدادهای جهانی به ارتقای دانش نیروی انسانی، استانداردسازی فرآیندها و توسعه بازار مصرف منجر خواهد شد.

کد خبر 6561304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها