  1. استانها
  2. فارس
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۵

توسعه صنعتی فسا با محوریت تولید پایدار و رویکرد علمی

توسعه صنعتی فسا با محوریت تولید پایدار و رویکرد علمی

فسا- مدیرکل صمت استان فارس با بیان اینکه توسعه صنعتی شهرستان فسا با محوریت تولید پایدار و رویکرد علمی امکان پذیر است،گفت:توسعه زیرساخت‌های صنعتی از اولویت های این اداره کل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب صبح شنبه در دیدار با نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های فسا، گفت: توسعه زیرساخت‌های صنعتی، ایجاد شهرک صنعتی جدید و بررسی امکان‌سنجی تأسیس منطقه ویژه اقتصادی، از اولویت‌های اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس است.

وی ادامه داد: تمرکز بر صنایع کم‌آب‌بر، توسعه انرژی‌های تجدید پذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی، و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور، از مهم‌ترین راهبردهای پایداری در مسیر توسعه صنعتی فسا محسوب می‌شوند.

مدیرکل صمت فارس همچنین بر رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران تاکید و تصریح کرد: بررسی دقیق چالش‌های موجود و اتخاذ راهبردهای مناسب، با هدف تبدیل فسا به یکی از قطب‌های صنعتی استان فارس در دستور کار است.

کد خبر 6568220

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها