توسعه صنعتی فسا با محوریت تولید پایدار و رویکرد علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب صبح شنبه در دیدار با نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های فسا، گفت: توسعه زیرساخت‌های صنعتی، ایجاد شهرک صنعتی جدید و بررسی امکان‌سنجی تأسیس منطقه ویژه اقتصادی، از اولویت‌های اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس است.

وی ادامه داد: تمرکز بر صنایع کم‌آب‌بر، توسعه انرژی‌های تجدید پذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی، و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور، از مهم‌ترین راهبردهای پایداری در مسیر توسعه صنعتی فسا محسوب می‌شوند.

مدیرکل صمت فارس همچنین بر رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران تاکید و تصریح کرد: بررسی دقیق چالش‌های موجود و اتخاذ راهبردهای مناسب، با هدف تبدیل فسا به یکی از قطب‌های صنعتی استان فارس در دستور کار است.