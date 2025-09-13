  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

کمین شبه‌نظامیان برای کاروان ارتش پاکستان؛ ۱۲ نظامی کشته شدند

کمین شبه‌نظامیان برای کاروان ارتش پاکستان؛ ۱۲ نظامی کشته شدند

مقامات پاکستان از کشته شدن ۱۲ نظامی این کشور در پی حمله تروریستی شبه‌نظامیان مسلح به کاروان ارتش در شمال غرب پاکستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی حمله تروریستی شبه‌نظامیان به کاروان ارتش پاکستان در شمال غرب این کشور، ۱۲ نیروی نظامی کشته شدند.

کاروان خودروهای ارتش پاکستان در منطقه «بدر» در وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز افغانستان هدف کمین شبه‌نظامیان قرار گرفتند.

ارتش پاکستان با تایید مرگ ۱۲ نظامی در این درگیری، از کشته شدن ۱۳ شبه نظامی در تبادل آتش پس از حادثه خبر داد.

همچنین به گفته مقامات امنیتی پاکستان، دست کم چهار نفر در این حادثه زخمی شدند.

گروه تروریستی «تحریک طالبان پاکستان» که به گفته اسلام‌آباد در افغانستان مستقر است، مسئولیت این هم را به عهده گرفت و اعلام کرد که سلاح و پهپادهای ارتش پاکستان را به غنیمت برده است.

اسلام‌آباد مدعی است که حکومت سرپرست افغانستان (طالبان) با حمایت هند به این گروه تحت پناه می‌دهد؛ ادعایی که هم دهلی نو و هم کابل آن را رد کرده‌اند.

حملات این گروه به نیروهای امنیتی پاکستان پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، شدت گرفته است.

کد خبر 6587964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها