به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی حمله تروریستی شبهنظامیان به کاروان ارتش پاکستان در شمال غرب این کشور، ۱۲ نیروی نظامی کشته شدند.
کاروان خودروهای ارتش پاکستان در منطقه «بدر» در وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز افغانستان هدف کمین شبهنظامیان قرار گرفتند.
ارتش پاکستان با تایید مرگ ۱۲ نظامی در این درگیری، از کشته شدن ۱۳ شبه نظامی در تبادل آتش پس از حادثه خبر داد.
همچنین به گفته مقامات امنیتی پاکستان، دست کم چهار نفر در این حادثه زخمی شدند.
گروه تروریستی «تحریک طالبان پاکستان» که به گفته اسلامآباد در افغانستان مستقر است، مسئولیت این هم را به عهده گرفت و اعلام کرد که سلاح و پهپادهای ارتش پاکستان را به غنیمت برده است.
اسلامآباد مدعی است که حکومت سرپرست افغانستان (طالبان) با حمایت هند به این گروه تحت پناه میدهد؛ ادعایی که هم دهلی نو و هم کابل آن را رد کردهاند.
حملات این گروه به نیروهای امنیتی پاکستان پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، شدت گرفته است.
