۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۵

کشف ۱۱ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در قم

قم- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم گفت: ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در جریان بازرسی‌های مشترک پلیس امنیت اقتصادی و کارشناسان این شرکت در یک سوله تجاری شناسایی و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف صادقی گفت: ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در جریان بازرسی‌های مشترک پلیس امنیت اقتصادی و کارشناسان این شرکت در یک سوله تجاری شناسایی و توقیف شد که این دستگاه‌ها بدون مجوز و از طریق اتصال غیرقانونی به شبکه توزیع برق فعالیت می‌کردند که بلافاصله توقیف و برای آن‌ها پرونده قضائی تشکیل شد.

وی اضافه کرد: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارزها علاوه بر وارد کردن خسارت به شبکه، موجب ناپایداری در تأمین انرژی مشترکان می‌شود و برخورد قاطع با این پدیده در دستور کار قرار دارد.

وی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت‌های مشابه، موضوع را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا وب‌سایت www.tavanir.org.ir/samaat اطلاع دهند.

