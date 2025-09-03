کشف ۱۱ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف صادقی گفت: ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در جریان بازرسیهای مشترک پلیس امنیت اقتصادی و کارشناسان این شرکت در یک سوله تجاری شناسایی و توقیف شد که این دستگاهها بدون مجوز و از طریق اتصال غیرقانونی به شبکه توزیع برق فعالیت میکردند که بلافاصله توقیف و برای آنها پرونده قضائی تشکیل شد.
وی اضافه کرد: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارزها علاوه بر وارد کردن خسارت به شبکه، موجب ناپایداری در تأمین انرژی مشترکان میشود و برخورد قاطع با این پدیده در دستور کار قرار دارد.
وی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیتهای مشابه، موضوع را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا وبسایت www.tavanir.org.ir/samaat اطلاع دهند.
نظر شما