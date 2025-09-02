کشف ۶۳مزرعه ماینرمعادل ۱۹ هزار مشترک از ابتدای سال تا کنون

اکبر حسن بکلو مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر در رابطه با تعداد مایند های کشف شده و تأثیر آن بر کاهش ناترازی گفت: از اول سال تا به امروز ۶۳ مزرعه به استعداد ۱۲۰۰ ماینر که در این ۶۳ مزرعه بودند کشف کردیم که این تعداد معادل نزدیک ۱۹ هزار مشترک برق را مصرف میکردند.
وی ادامه داد: ۹۰ درصد این اکتشافات بر اساس گزارشات مردمی بود که اینها تقریباً هر خانوار را حساب کنید دو کیلووات نزدیک ۳۸ مگاوات مصرف وجود داشته است.
وی در رابطه با شناسایی انشعابات غیر مجاز تاکید کرد: در تهران با توجه به وضعیتی که وجود دارد و با توجه به تأمین برق شهرستانهای استان تهران توسط این شرکت تعداد ساخت و ساز ساختمانهای غیر مجاز بسیار بالاست و محدودیتی برای تأمین برق آنها وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه اگر قانون اجازه دهد محدودیتی برای تأمین برق وجود ندارد، خاطر نشان کرد: نزدیک به ۶۰ تا ۶۴ اشتراک غیر مجاز شناسایی شده که در اطراف تهران و برای ساختمانهای غیر مجاز استفاده میشوند.
این مقام مسئول ادامه داد: ما اینها را جمع آوری، محدود و اعمال قانون میکنیم ولی طبیعتاً خانههایی که ساخته شده و مردم آنجا سکونت دارند با جمع آوری انشعاب مجدداً انشعاب جدیدی نصب میکنند.
وی تاکید کرد: زمانی که در کوچهای ساخت و سازهای غیر مجاز وجود دارد سیمهای غیرمجازی بسته شده نیز مشاهده میشوند که ما آنها را به صورت روزانه جمع آوری میکنیم. اما به دلیل سکونت در این ساختمانها مردم مجدداً به صورت غیر مجاز برق را به ساختمان مربوطه میرسانند.
حسن بکلو تاکید کرد: غیرمجاز دو دسته دسته بندی میکنیم یک ویلا باغها هستند که با آنها شدت برخورد خیلی بالاتر از جمع آوری میکنیم و به دادگاه معرفی میکنیم و همه این موارد که جمع آوری می شود به مراجع قضائی معرفی میشوند و مراقبتهای ویژهای داریم کسانی که ویلا باغ و تقریباً باغاتی هستند که خوش نشینها ساکن هستند آنها را برخورد میکنیم ولی فاز دوم مردم عادی هستند که در حاشیه شهرها ساخت و ساز انجام دادند که طبیعتاً برخورد ما با اینها یک مقدار ملایمتر است.
نظر شما