ماینرهای غیرمجاز در شریف آباد خاموش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهرداد درخشان مهر اظهار داشت: در پی دریافت اخبار واصله از شهروندان مبنی بر فعالیت غیرمجاز تعدادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال در یک واحد مسکونی در شهرشریف آباد بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۴ شریف آباد قرار گرفت.

وی افزود: در این رابطه مأموران با اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی با مقام قضایی و همراهی عوامل اداره برق به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن، ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز که به منظور استخراج ارز دیجیتال به صورت غیرقانونی در حال فعالیت بود، کشف کردند.

مسئول فرماندهی انتظامی شهرستان البرز با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف شده را بالغ بر ۶ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ درخشان مهر در پایان خاطرنشان کرد: افرادی هستند که برای منفعت و سود بیشتر خود انرژی برق را با نصب و راه اندازی ماینرهای قاچاق هدر می‌دهند که این افراد با برخورد قاطع و قانونی روبرو خواهند شد و پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی طبق قانون برخورد جدی می‌کند.