رئیس شورای شهر یزد: برخی بازی‌های سیاسی را زودتر از موعد شروع کردند

یزد- رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت:خبر استیضاح شهردار یزد کذب و یک شیطنت رسانه‌ای بود که به نظر می‌رسد برخی افراد با توجه به نزدیک شدن به انتخابات شوراها برخی بازی‌ها را زودتر آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزای مهر، عزیزالله سیفی صبح امروز در جلسه علنی شورا با تکذیب شایعه استیضاح شهردار گفت: انتشار این خبر یک شیطنت رسانه‌ای بود که با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، برخی افراد بازی‌های انتخاباتی را خیلی زود شروع کرده‌اند.

وی افزود: خبر استیضاح شهردار یزد صد در صد دروغ و کذب است. افرادی که چنین موضوعاتی را مطرح می‌کنند فراموش کرده‌اند در دوره‌های گذشته تنها دو سال شهردار داشتند و دو سال دیگر شهر را با سرپرست و در فضای دعوا و جدل اداره شد.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: جلسه قبل که با حضور شهردار و به صورت علنی برگزار شد پیرامون بررسی برخی پروژه‌های عمرانی شهر یزد بود و هیچ صحبتی در رابطه با استیضاح اصلاً مطرح نشد ولی برخی افراد با یک عکس خاص و برخی شیطنت‌های رسانه‌ای موضوع به نحو دیگری نشان دادند.

سیفی با اشاره به عملکرد شورای ششم و شهرداری یزد تأکید کرد: در چهار سال اخیر همواره شورای اسلامی شهر یزد جزو برترین‌های استان و کشور بوده است. میزان آسفالتی که در این دوره در معابر شهر انجام شده در طول تاریخ شهرداری بی‌سابقه است به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳، بیش از ۴ میلیون مترمربع آسفالت در سطح شهر انجام و سال جاری نیز با شدت آسفالت معابر شهر در حال پیگیری است.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد همچنین خاطرنشان کرد: پروژه‌های متعددی در این دوره آغاز شد و بسیاری از طرح‌هایی که بعضاً بیش از ۲۰ سال معطل مانده بودند به سرانجام رسید. این اقدامات مایه افتخار مدیریت شهری یزد است.

