به گزارش خبرگزای مهر، عزیزالله سیفی صبح امروز در جلسه علنی شورا با تکذیب شایعه استیضاح شهردار گفت: انتشار این خبر یک شیطنت رسانهای بود که با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، برخی افراد بازیهای انتخاباتی را خیلی زود شروع کردهاند.
وی افزود: خبر استیضاح شهردار یزد صد در صد دروغ و کذب است. افرادی که چنین موضوعاتی را مطرح میکنند فراموش کردهاند در دورههای گذشته تنها دو سال شهردار داشتند و دو سال دیگر شهر را با سرپرست و در فضای دعوا و جدل اداره شد.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: جلسه قبل که با حضور شهردار و به صورت علنی برگزار شد پیرامون بررسی برخی پروژههای عمرانی شهر یزد بود و هیچ صحبتی در رابطه با استیضاح اصلاً مطرح نشد ولی برخی افراد با یک عکس خاص و برخی شیطنتهای رسانهای موضوع به نحو دیگری نشان دادند.
سیفی با اشاره به عملکرد شورای ششم و شهرداری یزد تأکید کرد: در چهار سال اخیر همواره شورای اسلامی شهر یزد جزو برترینهای استان و کشور بوده است. میزان آسفالتی که در این دوره در معابر شهر انجام شده در طول تاریخ شهرداری بیسابقه است به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳، بیش از ۴ میلیون مترمربع آسفالت در سطح شهر انجام و سال جاری نیز با شدت آسفالت معابر شهر در حال پیگیری است.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد همچنین خاطرنشان کرد: پروژههای متعددی در این دوره آغاز شد و بسیاری از طرحهایی که بعضاً بیش از ۲۰ سال معطل مانده بودند به سرانجام رسید. این اقدامات مایه افتخار مدیریت شهری یزد است.
نظر شما