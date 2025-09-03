به گزارش خبرنگار مهر، زهره هراتیان در رابطه با آخرین وضعیت بیماری سرژ اوریه، مدافع ساحل عاجی تیم فوتبال پرسپولیس که به بیماری هپاتیت مبتلا است، اظهار داشت: من در این مدت جلساتی را با رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، برگزار کرده‌ام و مطمئن باشید خبر ابتلای این بازیکن به هپاتیت از سمت مرکز ایفمارک رسانه‌ای نشده است.

او ادامه داد: ما وظیفه اطلاع‌رسانی داشتیم که این کار را انجام دادیم و به باشگاه پرسپولیس اطلاع ابتلای این بازیکن به هپاتیت را دادیم. برای این بازیکن یک روند پزشکی در حال انجام است و اگر همه پروتکل‌ها به خوبی پیش رود، او می‌تواند بازی کند و منعی نخواهد داشت.

هراتیان تصریح کرد: اگر آمار جهانی را نگاه کنیم، بیش از ۳۰۰ میلیون نفر به بیماری هپاتیت مبتلا هستند که بیشتر آن‌ها در کشورهای آفریقایی هستند و هیچ منع مطلقی بابت حضور بازیکن هپاتیتی در زمین بازی وجود ندارد. ما روندهای لازم را پیش می‌بریم و اگر مشکلی وجود نداشته باشد، این بازیکن می‌تواند به میدان برود.