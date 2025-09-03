  1. ورزش
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

خبر خوش برای پرسپولیسی‌ها؛ اوریه منعی برای بازی کردن ندارد

با اعلام رئیس ایفمارک، روند درمانی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس به خوبی پیش می‌رود و او منعی برای بازی کردن نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، زهره هراتیان در رابطه با آخرین وضعیت بیماری سرژ اوریه، مدافع ساحل عاجی تیم فوتبال پرسپولیس که به بیماری هپاتیت مبتلا است، اظهار داشت: من در این مدت جلساتی را با رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، برگزار کرده‌ام و مطمئن باشید خبر ابتلای این بازیکن به هپاتیت از سمت مرکز ایفمارک رسانه‌ای نشده است.

او ادامه داد: ما وظیفه اطلاع‌رسانی داشتیم که این کار را انجام دادیم و به باشگاه پرسپولیس اطلاع ابتلای این بازیکن به هپاتیت را دادیم. برای این بازیکن یک روند پزشکی در حال انجام است و اگر همه پروتکل‌ها به خوبی پیش رود، او می‌تواند بازی کند و منعی نخواهد داشت.

هراتیان تصریح کرد: اگر آمار جهانی را نگاه کنیم، بیش از ۳۰۰ میلیون نفر به بیماری هپاتیت مبتلا هستند که بیشتر آن‌ها در کشورهای آفریقایی هستند و هیچ منع مطلقی بابت حضور بازیکن هپاتیتی در زمین بازی وجود ندارد. ما روندهای لازم را پیش می‌بریم و اگر مشکلی وجود نداشته باشد، این بازیکن می‌تواند به میدان برود.

