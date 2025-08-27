بررسی قطع همکاری با برخی بازیکنان پرسپولیس؛در انتظار معرفی بازیکن جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیات مدیره پرسپولیس روز سهشنبه با حضور اعضا برگزار شد و در آن گزارشی درباره قطع همکاری با برخی بازیکنان، مسائل نقلوانتقالاتی و ثبت قرارداد در سازمان لیگ از سوی مدیرعامل ارائه گردید.
همچنین مقرر شد پس از معرفی بازیکنان جدید از سوی وحید هاشمیان، مذاکرات برای جذب آنها آغاز شود.
وضعیت سرژ اوریه و حل مشکل او نیز بررسی شد و مباحث اقتصادی، اسپانسرینگ و همکاریهای تجاری در دستور کار قرار گرفت.
قرار است جلسه بعدی هیات مدیره در مجموعه شهید درفشیفر و با محوریت آکادمی باشگاه برگزار شود.
