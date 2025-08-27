  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

در جلسه هیئت مدیره مطرح شد؛

بررسی قطع همکاری با برخی بازیکنان پرسپولیس؛در انتظار معرفی بازیکن جدید

بررسی قطع همکاری با برخی بازیکنان پرسپولیس؛در انتظار معرفی بازیکن جدید

اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در نشست روز چهارشنبه خود قطع همکاری با برخی بازیکنان این تیم را مورد بررسی قرار دادند و بر جذب بازیکن جدید مورد نیاز سرمربی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیات مدیره پرسپولیس روز سه‌شنبه با حضور اعضا برگزار شد و در آن گزارشی درباره قطع همکاری با برخی بازیکنان، مسائل نقل‌وانتقالاتی و ثبت قرارداد در سازمان لیگ از سوی مدیرعامل ارائه گردید.

همچنین مقرر شد پس از معرفی بازیکنان جدید از سوی وحید هاشمیان، مذاکرات برای جذب آنها آغاز شود.

وضعیت سرژ اوریه و حل مشکل او نیز بررسی شد و مباحث اقتصادی، اسپانسرینگ و همکاری‌های تجاری در دستور کار قرار گرفت.

قرار است جلسه بعدی هیات مدیره در مجموعه شهید درفشی‌فر و با محوریت آکادمی باشگاه برگزار شود.

کد خبر 6572202

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها