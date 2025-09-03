به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «سنگلاخ» به کارگردانی فاطمه صمدی، هنرجوی انجمن سینمای جوانان دفتر قزوین، به بخش مسابقه چهارمین جشنواره بینالمللی فیلم جوانان جاده ابریشم در شهر فوژو چین راه یافت.
این جشنواره با محوریت میراث فرهنگی، ویژه فیلمسازان زیر ۲۰ سال برگزار میشود و فیلم «سنگلاخ» از میان آثار متعدد رسیده به دبیرخانه، جزو آثار منتخب برای نمایش در چین قرار گرفته است.
این فیلم سه دقیقهای با نام انگلیسی «Tortuous» داستان همکاری دو دختر هنرجوی قزوینی را روایت میکند که برای شرکت در جشنواره جاده ابریشم، فیلمی میسازند اما پس از پذیرفته شدن اثرشان یکی از آنها به دلیل ملیتش از سفر به چین بازمیماند.
«سنگلاخ» ضمن پرداختن به مفهوم همکاری و محدودیتهای فرهنگی، به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی شهر قزوین بهعنوان یکی از نقاط مهم مسیر جاده ابریشم اشاره دارد.
مطابق اعلام دبیرخانه جشنواره، مرحله داوری نهایی آثار در ماه سپتامبر انجام خواهد شد و مراسم اصلی جشنواره نیز در اواخر مهر یا اوایل آبانماه در چین برگزار میشود.
فاطمه صمدی نویسنده و کارگردان این اثر است و نیما آذری بهعنوان مشاور در تولید فیلم همکاری داشته است. بازیگران فیلم نرگس جعفری و فاطمه صمدی هستند و تدوین آن را حنانه محبوبی بر عهده داشته است.
تمامی عوامل تولید فیلم «سنگلاخ» از هنرجویان دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوانان دفتر قزوین هستند. راهیابی این اثر به جشنواره بینالمللی، نشاندهنده ظرفیتهای بالای هنری و خلاقیت نسل جوان استان قزوین در عرصه سینمای کوتاه و مستقل است.
