نقش جهاد دانشگاهی در پرورش نیروهای علمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری؛ رئیس جهاد دانشگاهی در مراسم اهداء جوایز بیست و ششمین کنگره بین المللی رویان و بیست و چهارمین جشنواره بین المللی رویان که امروز با حضور علی منتظری مقدم؛ رئیس جهاد دانشگاهی، عبدالحسین شاهوردی؛ رئیس پژوهشگاه رویان، دانشمندان میهمانان داخلی و خارجی در سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: رویان افتخار جهاد دانشگاهی است و نام این مجموعه با یاد و خاطره جهادگر برجسته مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی گره خورده است. یاد او و همچنین یاد دانشمندان برجسته کشور که مظلومانه و بزدلانه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند گرامی داشته می‌شود.

وی افزود: جای تأمل دارد که محل زیست و فعالیت برخی از این دانشمندان دانشگاه شهید بهشتی بوده است؛ جایی که امروز میزبان این اجتماع علمی است. تعدادی از آنان نیز نخستین تجربه‌های علمی و مدیریتی خود را در جهاد دانشگاهی آغاز کردند که این خود افتخاری دیگر برای این نهاد محسوب می‌شود.

رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به نقش این نهاد در پرورش نیروهای علمی کشور گفت: یکی از دستاوردهای مهم جهاد دانشگاهی پرورش پژوهشگرانی است که در جای‌جای کشور منشأ خدمت و پیشرفت علمی بوده‌اند.

وی در ادامه به نقل سخنانی از آیت‌الله جوادی آملی بیان کرد:حقیقت علم موجودی ملکوتی است که هم خود رشد می‌کند و هم دیگران را به رشد دعوت می‌کند. علم نه‌تنها جا را تنگ نمی‌کند بلکه فضا را توسعه می‌دهد.

وی افزود: علم دارای سه خصلت است؛ جایگاه را وسیع می‌کند، خود گسترش می‌یابد و دیگران را نیز به وسعت فرا می‌خواند و اگر کسی از این نعمت برخوردار باشد برتری خواهد یافت.