به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند افرادی که حس هدفمندی بیشتری در زندگی داشتند، حدود ۲۸ درصد کمتر احتمال ابتلا به اختلال شناختی خفیف یا زوال عقل داشتند.

محققان گفتند که این اثر محافظتی در تمام گروه‌های نژادی و قومی مشاهده شد و حتی اگر افراد عوامل خطر دیگری برای زوال عقل یا بیماری آلزایمر داشتند، همچنان قابل توجه بود.

دکتر «آلیزا وینگو»، محقق ارشد و استاد روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشگاه کالیفرنیا، گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که داشتن حس هدفمندی به مغز کمک می‌کند تا با افزایش سن مقاوم بماند.»

او در یک بیانیه خبری گفت: «حتی برای افرادی که از نظر ژنتیکی در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر هستند، حس هدفمندی با شروع دیرتر و احتمال کمتر ابتلا به زوال عقل مرتبط بود.»

برای این مطالعه، محققان بیش از ۱۳۰۰۰ بزرگسال ۴۵ سال به بالا را که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۰ در مطالعه سلامت و بازنشستگی شرکت کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند.

محققان گفتند که این مطالعه شامل یک پرسشنامه هفت ماده‌ای برای سنجش سلامت بود که حس هدفمندی فرد در زندگی را ارزیابی می‌کرد.

از شرکت‌کنندگان پرسیده شد که چقدر با جملاتی مانند «من فردی فعال در اجرای برنامه‌هایی هستم که برای خودم تعیین کرده‌ام» و «من در زندگی‌ام حس جهت و هدف دارم» موافق یا مخالف هستند.

محققان دریافتند افرادی که نمراتشان نشان‌دهنده حس هدفمندی بالاتر بود، خطر ابتلا به پیری مغز یا زوال عقل در آنها به طور قابل توجهی کمتر بود.

«نیکلاس هاوارد»، محقق ارشد و محقق بهداشت عمومی در دانشگاه کالیفرنیا، در یک بیانیه خبری گفت: «در حالی که داروهایی مانند لکانماب و دونانماب می‌توانند علائم اختلال شناختی در بیماری آلزایمر را به طور متوسط به تأخیر بیندازند، اما با خطرات و هزینه‌هایی همراه هستند.»

وی افزود: «ایجاد هدف در زندگی رایگان، ایمن و قابل دسترس است. این چیزی است که افراد می‌توانند از طریق روابط، اهداف و فعالیت‌های معنادار بسازند.»

محققان گفتند طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها می‌توانند حس هدفمندی را تقویت کنند، از جمله:

• تقویت روابط با خانواده و دوستان

• کار کردن یا انجام اقدامات داوطلبانه

• کاوش در معنویت یا ایمان

• دنبال کردن اهداف شخصی مانند سرگرمی‌ها یا مهارت‌های جدید

• کمک به دیگران با اعمال مهربانی، مراقبت یا حمایت

به گفته محققان، هدف در زندگی چیزی است که می‌توانیم آن را پرورش دهیم. هیچ‌وقت برای شروع فکر کردن در مورد آنچه به زندگی شما معنا می‌دهد، خیلی زود یا خیلی دیر نیست.