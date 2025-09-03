  1. سیاست
گفتگوی تلفنی مشاور امنیت ملی انگلیس با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران

مشاور امنیت ملی نخست وزیر انگلیس، در تماسی تلفنی با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به بررسی فعال‌سازی مذاکرات هسته‌ای و حل و فصل مکانیزم موسوم به «اسنپ بک»پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز، جاناتان پاول، مشاور امنیت ملی نخست وزیر انگلیس، در تماسی تلفنی با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به بررسی فعال‌سازی مذاکرات هسته‌ای و حل و فصل مکانیزم موسوم به «اسنپ بک» پرداخت. طرفین بر ادامه تبادل نظر برای سامان‌دهی مسائل هسته‌ای از طریق مذاکرات تأکید کردند.

در این تماس تلفنی که عصر امروز برگزار شد، دو طرف به تبادل نظر درباره موضوعات کلیدی مرتبط با مذاکرات هسته‌ای پرداختند. علی لاریجانی و جاناتان پاول بر اهمیت ادامه گفت‌وگوها برای یافتن راه‌حل‌های مناسب در زمینه مسائل هسته‌ای تأکید کردند. این گفتگوها در راستای تلاش‌های بین‌المللی برای تثبیت و ساماندهی وضعیت هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد.

