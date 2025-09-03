  1. اقتصاد
۱۰ درصد تخفیف برای سکه‌های دولتی؛ سکه تمام فقط ۸۳ میلیون تومان!

بانک مرکزی قیمت‌های قطعی پیش فروش سکه دولتی در مرکز مبادله ایران را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت انواع سکه طلای مرحله چهارم طرح پیش فروش بانک مرکزی با موعد تحویل ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این قیمت‌ها قطعی است اعلام کرد: قیمت مقطوع سکه تمام بهار آزادی (امامی) طرح پیش‌فروش بانک مرکزی با سال ضرب ۱۳۸۶، معادل ۸۳ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان است.

بنابر اعلام بانک مرکزی سکه نیم بهار آزادی (امامی) با سال ضرب ۱۳۸۶ و با موعد تحویل ۳۰ آذرماه ماه ۱۴۰۴ به قیمت مقطوع ۴۴ میلیون و ۱۱۹ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بانک مرکزی قیمت پیش‌فروش ربع سکه طلا را برای سررسید مذکور، ۲۵ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان اعلام کرده است.

زمان برگزاری پیش فروش دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ است و زمان واریز وجه از ساعت ۸ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳ شهریور ماه تا ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه خواهد بود.

