به گزارش‌ خبرگزاری‬ مهر‬ به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه ۱۴‏/۵‏/۱۴۰۴ درخصوص «پیش‌فروش قطعی انواع مسکوکات طلا»، بدین‌وسیله به اطلاع عموم متقاضیان می‌رساند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف ذاتی و قانونی خود در حوزه تنظیم و تعادل‌بخشی به بازار طلا، در ۶/۱۷‏/۱۴۰۴ از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نسبت به پیش‌فروش قطعی تعداد یک میلیون قطعه مسکوک طلا ضرب سال ۱۳۸۶ با سررسید ۱۴۰۴/۹/۳۰ اقدام خواهد نمود.

این مرحله از پیش‌فروش، وفق ترتیبات پیش‌بینی‌شده، واجد امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد در بستر مرکز مبادله ارز و طلا با واسطه‌گری و طرفیت بانک مرکزی خواهد بود که شرایط و دستورالعمل اجرایی ناظر بر این فرآیند، متعاقباً اعلام خواهد شد.

متقاضیان می‌بایست پیش از آغاز فرآیند سفارش‌گذاری، در سامانه حراج سکه از طریق پایگاه اینترنتی مرکز مبادله ارز و طلا ثبت نام کنند و همچنین تأمین وجوه لازم برای شرکت در فرآیند پیش‌فروش باید در روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریور از طریق شارژ حساب کاربری در سامانه مذکور صورت پذیرد.