سکه امامی ۸۵ میلیون تومان؛ فاصله قیمت دولتی با بازار آزاد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام مرکز مبادله ایران در اولین حراج سکه طلای سال جاری در این مرکز که امروز پنجم شهریور ماه ۱۴۰۴ برگزار شد، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به طور میانگین با قیمت ۸۵ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان به فروش رسید. در این حراج که از سوی مرکز مبادله ایران برگزار شد، سکه‌های ضرب سال ۱۳۸۶ عرضه شد.

بنابر این گزارش، امروز هشتاد و سومین حراج سکه طلا در این مرکز برگزار شد و انواع سکه ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی به متقاضیان تخصیص داده شد.

در این حراج، میانگین قیمت ربع سکه بهار آزادی، ۲۵ میلیون و ۱۳۷ هزار تومان مشخص شد.

تخصیص نیم سکه تمام بهار آزادی با میانگین قیمت ۴۴ میلیون و ۲۰۷ هزار تومان صورت گرفت.

همچنین، میانگین قیمت تمام سکه بهار آزادی برای علاقمندان تمام سکه بهار آزادی ۸۵ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان اعلام شد.

زمان بندی تحویل سکه

طبق اعلام این مرکز، متقاضیان می‌توانند سکه‌های خود را از ۱۸ تا ۲۹ شهریورماه از شعب اعلامی بانک عامل دریافت کنند. دریافت سکه در این بازه‌زمانی تنها مستلزم پرداخت هزینه تحویل ۳۰ هزار تومانی برای هر قطعه سکه است.

متقاضیانی که در بازه زمانی ۳۰ شهریور تا ۷ مهرماه برای دریافت مراجعه کنند، ملزم به پرداخت هزینه انبارداری روزانه ۵۰ هزار تومانی به ازای هر قطعه سکه خواهند بود. این هزینه شامل تمامی روزهای هفته، حتی تعطیلات، می‌شود.

بر اساس ضوابط، عدم مراجعه به موقع برای دریافت سکه طی مهلت مقرر (۷ مهرماه) موجب فسخ معامله و عودت وجه پس از کسر کارمزدها خواهد شد. همچنین خریدار متخلف به مدت ۱۸۰ روز از شرکت در حراج‌های بعدی محروم می‌شود.

لازم به ذکر است که روزهای کاری، از شنبه تا چهارشنبه به غیر از تعطیلات رسمی است.