به گزارش حبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مهم‌ترین اقدامات یک سال اخیر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، توسعه مراکز فرهنگی و هنری را از اولویت‌های اصلی دانست.

وی اظهار کرد: در برنامه پنج ساله‌ای که تدوین شده، علاوه بر افزایش مراکز قرآنی، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و آموزشگاه‌های آزاد هنری، احداث تالارهای تئاتر و سالن‌های سینمایی نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با بیان اینکه هم‌اکنون این مراکز بیشتر در شهر قم متمرکز هستند، افزود: «ر اساس برنامه پنج ساله، مقرر شده است این مراکز در سطح استان گسترش یابند و ۹ سالن جدید سینمایی در مناطق مختلف استان احداث شود تا دسترسی عموم مردم به امکانات فرهنگی هنری تسهیل شود.

سوقندی همچنین به راه‌اندازی و فعال‌سازی برخی شوراها و دبیرخانه‌های فرهنگی هنری اشاره کرد و گفت: شورای سینمای استان، ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و انجمن کتابخانه‌های عمومی از جمله این اقدامات هستند که به توسعه و نظم‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان کمک می‌کنند.

وی افزود: برخی برنامه‌های هفته دولت، همزمان با سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) تا روز قم منتقل شده و شامل جشنواره مطبوعات، جشنواره صنعت چاپ و تقدیر از فعالان فرهنگی و هنری استان است که در دفاع مقدس آثار فرهنگی تولید کرده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اشاره به برنامه‌های آینده گفت: برپایی نمایشگاه کتاب در آبان ماه، کنگره شعر دفاع مقدس در دی ماه، کنگره بین‌المللی شعر پیامبر اکرم (ص) در آبان و فعال شدن کمیته فرهنگی و هنری کنگره شهدای استان، بخشی از برنامه‌های شاخص سال جاری است.

سوقندی همچنین بر همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران برای ساماندهی مراکز موجود فرهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های استان تأکید کرد و گفت: استان قم به عنوان مرکز دین و دانش، ظرفیت بالایی برای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و هنری دارد و جایگاه این فعالیت‌ها باید هم‌تراز جایگاه مرجعیت دینی در این استان باشد.