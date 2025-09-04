به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ۲ منبع آگاه اعلام کردند که گروه اوپک پلاس در تلاش برای بازپس گرفتن سهم خود از بازار نفت، در نشست آتی خود که روز یکشنبه برگزار می‌شود روی افزایش عرضه نفت به بازار جهانی تمرکز خواهد کرد.

در واقع اگر اوپک پلاس که همین حالا هم نیمی از نفت جهان را تأمین می‌کند تصمیم به افزایش عرضه نفت بگیرد، به این معناست که یک سال زودتر تصمیم گرفته به موضوع کاهش عرضه ۱.۶۵ میلیون بشکه‌ای عرضه نفت به بازار جهانی خاتمه دهد.

قرار است ۸ کشور عضو اوپک پلاس که شامل کشورهای عضو گروه اوپک، و دیگر تولید کنندگان عمده نفت جهان نظیر روسیه هستند، روز یکشنبه به صورت مجازی تشکیل جلسه دهند و درباره افزایش عرضه نفت به بازار جهانی برای ماه اکتبر گفتگو کنند.

البته برخی کارشناسان معتقدند که ممکن است با توجه به شرایط کنونی بازار، اوپک پلاس روند افزایش عرضه برای ماه اکتبر را متوقف کند.

با وجود آنکه اوپک پلاس عرضه نفت به بازار جهانی را طی ماه‌های گذشته افزایش داده اما قیمت نفت همچنان بالاست.

البته گفته می‌شود برخی کشورهای عضو این گروه آنگونه که باید صادرات نفت خود را بالا نبرده‌اند و برخی دیگر هم در تلاش هستند که عرضه بیش از اندازه خود طی ماه‌های گذشته را با کاهش عرضه جبران کنند.