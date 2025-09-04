به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در تماسی تلفنی با ژنرال دیوداتو آبانیارا فرمانده نیروهای بین‌المللی فعال در جنوب لبنان، از سلامت نظامیان بین‌المللی که با خودروهایشان مورد حمله پهپادهای اسرائیلی قرار گرفته و در حین انجام وظیفه بمب‌هایی به سمت آنها پرتاب شده بود، اطمینان حاصل کرد.

رئیس جمهور عون به ژنرال آبانیارا اطلاع داد که لبنان این حمله را که خطرناک‌ترین حمله از زمان توافق آتش‌بس در نوامبر گذشته علیه یونیفل است و کمتر از یک هفته پس از تمدید مأموریت یونیفل توسط شورای امنیت سازمان ملل تا پایان سال ۲۰۲۷ رخ داده، را محکوم می‌کند.

وی ادامه داد که چنین حملاتی بار دیگر تأکید می‌کند که اسرائیل همچنان در به چالش کشیدن اراده جامعه بین‌المللی اصرار دارد، چرا که سازمان ملل تنها چند روز پیش خواستار توقف خصومت‌ها علیه لبنان و خروج نیروهای اسرائیلی از اراضی اشغالی لبنان در جنوب و بازگرداندن اسرای لبنانی و اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شده بود.

عون تصریح کرد که خطرناک‌ترین نکته در حمله اخیر به سربازان بین‌المللی این است که اسرائیل از قبل از عملیات یونیفل در برداشتن موانع جاده‌ای در منطقه خط آبی مطلع بوده است، که به این معنی است که هدف قرار دادن نیروی بین‌المللی عمدی و با برنامه‌ریزی قبلی بوده است، امری که مستلزم اقدام بین‌المللی برای وادار کردن اسرائیل به توقف نقض‌های مکرر قطعنامه‌های شورای امنیت و مصونیت‌های بین‌المللی اعطا شده به حافظان صلح در جهان است، به ویژه اینکه حملات رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای جنوبی به طور مداوم ادامه دارد و روزانه شهدا و مجروحان زیادی بر جای می‌گذارد و ساکنان بی‌گناه، خانه‌ها و تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد.

از سوی دیگر نواف سلام نخست‌وزیر لبنان نیز در بیانیه‌ای اشاره کرد که حملات مداوم اسرائیل به لبنان نقض آشکار اعلامیه توقف عملیات خصمانه در ماه نوامبر گذشته و قطعنامه ۱۷۰۱ و اصول و احکام حقوق بین‌الملل است.

وی تأکید کرد که اعتبار جامعه بین‌المللی در معرض خطر است، بنابراین باید فوراً برای وادار کردن اسرائیل به توقف این حملات و احترام به حاکمیت لبنان و امنیت مردم آن اقدام کند.