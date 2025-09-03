تصاویر آخر الزمانی از حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در موج جدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان سه تن از جمله ۳ کودک زخمی شدند.

ساعاتی پیش نیز در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان ۴ تن شهید شدند.

گفتنی است حملات پهپادی اسرائیل به عمق خاک لبنان و هدف قرار دادن افراد و وسایل نقلیه، به یکی از اقدامات روزمره رژیم صهیونیستی تبدیل شده است و این در حالی است که دولت لبنان در داخل این کشور بر خلع سلاح حزب الله تاکید دارد.

در همین خصوص جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چند روز قبل، رشته حملاتی هوایی به منطقه «علی الطاهر» در جنوب لبنان انجام دادند.

با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، این رژیم به طور مکرر غیرنظامیان لبنان را هدف قرار می‌دهد و آتش بس را نقض می‌کند.