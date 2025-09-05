واکنش وزیر کار لبنان به جلسه کابینه و سناریوهای احتمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، محمد حیدر وزیر کار لبنان، با اشاره به جلسه امروز کابینه لبنان و سناریوهای احتمالی در این جلسه، گفت: هیچ سناریوی از پیش تعیینشدهای وجود ندارد، اما آنچه اتفاق میافتد، رویدادهای غیرمعمول است، زیرا دشمن اسرائیلی چهارشنبه شب اهداف غیرنظامی و شهروندانی را بمباران کرد که با خودروهای خود در بزرگراه ساحلی در جنوب در حال عبور بودند.
وی افزود: از دشمن میتوان انتظار هر کاری را داشت، اما سوال این است: دولت لبنان چه خواهد کرد؟ گامهایش چه خواهد بود؟ نقشش در صورت وقوع حمله چیست؟ نقش ارتش لبنان چه خواهد بود؟ آیا باید فقط بایستیم و تماشا کنیم؟ آیا این تمام چیزی است که لازم است؟
وزیر کار لبنان بیان کرد: اسرائیل به هیچ چیز متعهد نیست و هیچ چیز مانع از ادامه حملات آن نمیشود، زیرا تا به امروز، هیچکس تضمینی نداده است که به هیچ قطعنامهای پایبند باشد. توماس باراک، نماینده آمریکا، این را اعلام کرد و اسرائیل نیز به نوبه خود آن را اعلام کرد.
وی افزود: چگونه میتوانیم با توجه به آنچه اتفاق میافتد، در مورد هر موضوعی بحث کنیم؟ موضوعاتی وجود دارد که نمیتوانیم بپذیریم و بخشی از لبنانیها احساس میکنند که دولت به آنها اهمیتی نمیدهد.
حیدر درباره این جلسه و محتوای طرح ارتش که در آن مطرح خواهد شد نیز گفت: ما هیچ اطلاعی نداریم و به عنوان وزیر چیزی دریافت نکردهایم. در طول جلسه گامهای خود را مشخص خواهیم کرد.
درباره در این گامها و آیا اینکه روی آوردن به خیابان و اعتراضات است نیز گفت: ما گامهایی بر می داریم که حامی لبنان است
وی افزود: ما پذیرای هرگونه بحثی هستیم. ببینیم چه میشود. همه احتمالات مطرح است و ما مراحل را در طول جلسه تعیین خواهیم کرد.
حیدر احتمال داد که تماسها تا آخرین لحظه ادامه یابد تا توافقی به نفع همه لبنانیها حاصل شود.
وی افزود: این کشور متعلق به همه ماست، نه بخشی از لبنانیها. موضعی که ما اتخاذ خواهیم کرد، در طول جلسه و مطابق با رویدادهای آن تعیین خواهد شد.
قرار است امروز جمعه، کابینه لبنان جلسهای با موضوع انحصار سلاح برگزار کند. بر اساس اعلام منابع لبنانی، مقرر شده است که در جلسه کابینه، ارتش برنامهای اجرایی برای فرایند انحصار سلاح در دست حکومت لبنان ارائه دهد. این در حالی است که رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ و در سایه سکوت نهادهای بینالمللی، با بهانههای واهی، به حملات خود به لبنان ادامه می دهد و این موضوع، انتقادات جدی در لبنان نسبت به عملکرد و تصمیمات دولت این کشور پیرامون انحصار سلاح به همراه داشته است.
