۲۱ شهید و زخمی در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات دیروز رژیم صهیونیستی به بخش‌های مختلف لبنان ۲۱ نفر شهید و زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، مرکز عملیات اورژانس وابسته به وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که مجموعاً در حملات دیروز رژیم صهیونیستی به بخش‌های مختلف این کشور ۴ نفر شهید و ۱۷ نفر زخمی شدند.

این گزارش تاکید کرد که شهدای این حملات از اهالی خرائب، یاطر، شبعا و الطیبه بودند.

در حملات شبانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان نیز که به گواه تصاویر موجود، ویرانی‌های زیادی به جای گذاشته است، دست کم ۱۶ نفر زخمی شده‌اند که ۱۱ تن از آنها لبنانی و ۵ نفر فلسطینی هستند. در میان زخمی‌ها ۴ کودک مشاهده می‌شود.

از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل هزاران بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است. آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده است.

