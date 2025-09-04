به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، انتشار یک فایل ویدئویی توسط گردانهای قسام در فضای مجازی پر بازدید و جنجال برانگیز شده است به طوری که برای نخستین بار در این هشدار فوری از «کیو آر کد» استفاده شده است.
در ویدئوی مذکور آمده است که تاوان گسترش حملات رژیم صهیونیستی علیه شهر غزه را نظامیان و اسرای صهیونیست خواهند داد. این ویدئو در کانال تلگرامی قسام با عنوان هشدار فوری به زبانهای عربی و عبری منتشر شده و حاوی تصاویر ۴۵ اسیر صهیونیست بدون اشاره به سرنوشت آنها است.
فعالان فضای مجازی معتقدند که استفاده از این کد یک تحول منحصربه فرد در جنگ رسانهای و روانی علیه دشمن به شمار میرود. آنها به این نکته اشاره کردند که تاکنون ارتش رژیم صهیونیستی در هشدارهای خود خطاب به ساکنان نوار غزه از چنین کدهای استفاده میکرد و اینک نیروهای قسام با اشغالگران مقابله به مثل کردهاند. این بارکد صفحه رسمی ارتش رژیم صهیونیستی و تصاویر و اسامی نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده را نشان میدهد.
